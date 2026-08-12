Кървавият ужас в Пловдив потресе Владо Николов: Трудно ми е да говоря

Семейството трябва да има отговорност към възпитанието на децата, смята многодетният татко

Най-строги присъди поиска за убийците от Младежкия хълм в Пловдив волейболната ни легенда Владимир Николов. 48-годишният успешен спортист, а сега действащ депутат от управляващата партия, е дълбоко потресен от садистичната варварщина, довела до смъртта на 37-годишния добряк Георги Кузев от град Кричим. Той бе унижаван и пребит от група непълнолетни изверги, преди да издъхне, без нито един здрав орган в тялото си. По случая обвинения получиха 5 от садистите, а останалите петима, присъствали на гаврите и снимали с телефоните си, странно защо засега се водят само свидетели.

"Това е един ужас, който съсипа повече от шест живота. Единият безвъзвратно, а другите...

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Не знам, трудно ми е да говоря по темата", започна със сълзи Владо пред "България Днес". Той отговори на наш въпрос дали семейството е виновно, за да се превърнат тези деца в безжалостни убийци.

"Ролята на семейството е много важна. Преди години, докато растяхме, ние слушахме една мантра от нашите родители: децата трябва да са заети, защото ако не са заети, мислят за глупости. Сега това, което се е случило, далеч надхвърля определението глупост, но със сигурност семейството има отговорност към възпитанието на децата. Към това да ги контролира в каква среда попадат, с какви приятели общуват, какво правят през деня", категоричен е Николов.

Николов е пример както като спортист, така и като родител

Спортната ни гордост бе издигнат за водач на листите за народен представител именно от град Пловдив, където бе извършено варварското престъпление. Той не скри отвращението си от гнусното деяние.

"Това, което се е случило на Младежкия хълм в Пловдив, е ужасно! Аз не съм просто потресен, аз съм много повече, шокиран направо от тази жестокост! Не знам какво би породило това, може би идва от гледането на филми, от социални мрежи и така нататък. Децата явно не си дават сметка за действията си. И тук вече тук вече идва възпитанието, а именно, че децата трябва да знаят, преди да навършат 18, че всяко действие има последствия. Това е просто ужасно!", категоричен е Владо Николов. Той отговори и на въпрос какви според него биха били адекватните присъди за садистите убийци.

"Нека да оставим на съдиите, които познават закона и познават случая, да се произнесат адекватно. Разбрах за случая само и единствено от медиите, нямам никакви детайли или подробности. Нека се доверим на правосъдната система." Владо е многодетен татко. Той се гордее с три момчета и едно момиче, които вървят уверено по неговите стъпки в спорта. Големите Александър и Симеон вече станаха световни вицешампиони по волейбол с националния отбор на България, а само след месец им предстои европейско първенство, на което ще сме домакини. Филип също се състезава в клуба на татко си "Левски" (София), а най-малката Дария вече прави първите си стъпки на волейболното игрище.

"Моите деца, както големите, така и малките, са достатъчно заети, за да нямат време да се занимават с глупости. Аз съм толкова натоварен от тази случка, че дори ми е трудно да говоря, разберете ме", приключи разговора Владо Николов.