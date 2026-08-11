Актрисата, избрана за Лили Иванова, вече пробива и в музиката

Актрисата, която ще играе Лили Иванова, проби на музикалната сцена.

Виолина Доцева, която е завършила НАТФИЗ, впечатлява с пеене и свирене и издаде първия си албум, който носи заглавието "Сила".

"Истински полет и щастие е в деня на рождението ми да ви подаря моята следа, откровение, искреност, насърчение и любов към музиката, обединени в едно писмо с име "Сила"! Важно е за мен това писмо да стигне до вас като истинско такова, в ръцете ви, да го прегърнете, да го отнесете вкъщи, да го четете, да го слушате и някак да присъства сетивно в паметта! Всеки полет е сбъднат красиво, когато е споделен! Имах удоволствието да творя, уча, израствам, скачам смело, работя и вървя с чудесен екип", заяви емоционално Доцева.

Снимките на филма за Лили започват догодина / Снимки: "Лили - филмът"

Дълги години Виолина свири по улиците в София, за да изкарва пари за прехрана и да си плаща обучението в театралната академия. "Когато бях в НАТФИЗ, излизах по обяд на площад "Славейков", свирех 2-3 песни и по този начин си събирах пари, за да мога да си купя храна. Така успявах да имам нещо в джоба до края на деня", изповядва Доцева.

Към днешна дата актрисата вече е доказан музикант и ходи по участия, предимно по морето в активния летен сезон.

"От дете го мечтая и живея този път! Всяко лято организирахме представление с музика, песни, танци и празник за всички съседи в тихата уличка на село Костенец. С билети, със сценарии, плакати, покани, всичко ръчно рисувано от нас и пуснато по пощите на къщите, костюми и истински детски размах, смелост и радост. И сега виждам, че просто не съм спирала да вървя в този път", каза още Доцева.

Доцева е избрана след 4-месечен кастинг, а снимките на "Лили - любовта е живот" започват през април 2027 г. Виолина Доцева е родена на 6 юли 1993 г. 33-годишната Виолина завършва актьорско майсторство в Националната академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" в класа на проф. Атанас Атанасов.