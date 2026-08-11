Тенис звездата Димитър Кузманов се ожени за Златно момиче (СНИМКИ)

Една от най-популярните двойки в България - тенисистът Димитър Кузманов и бившата гимнастичка Бистра Старейшинска, вече са мъж и жена!

„България Днес“ се добра до първи снимки от сватбата, която не беше обявена предварително извън роднините и близкия приятелски кръг на младоженците.

За своя най-важен ден в живота Бистра Старейшинска е избрала рокля без презрамки с изчистена горна част с фина дантела.

Гримът и аксесоарите са сведени до минимум, за да подчертаят естествената красота на булката. Бистра държи букет от бели рози.

Димитър Кузманов е в класически черен смокинг с папийонка в контраст с бялата рокля на булката. Масата с чаши шампанско и предадена в бяло покривка добавят елегантен щрих към атмосферата. Двойката избира сватбена песен на Бруно Марс за момента, в който Кузманов поставя венчалната халка на ръката на Бистра.

Преди сватбата Старейшинска, която стана известна с участието си в „Островът на стоте гривни“, вдигна лудо моминско парти. Купонът се състоя на морето, където Бистра празнува с приятелки. Сред тях бе и олимпийската шампионка с ансамбъла от Игрите в Токио Мадлен Радуканова, с която са близки покрай гимнастиката. Впечатление направи отсъствието на друга бивша грация - Мая Пауновска. Двете със Старейшинска бяха неразделни след участието си в „Островът на стоте гривни“.

Връзката на Кузманов и Бистра се развива мълниеносно, макар двамата още да не са позирали заедно в обществото. „България Днес“ първи разкри, че двамата са заедно, като те са двойка от по-малко от година. Отношенията им започват през ноември. Тогава Старейшинска бе с тенисиста в Япония, където той участва на турнир. Макар да не качиха общи снимки, двамата показаха идентични кадри в профилите си. Позираха и с еднакви кимона.

През февруари последва изненадващият годеж. Мико зададе съдбовния въпрос в Бахрейн, където двойката е заради турнир на тенисиста.

Голямата новина разкри самата риалити звезда Старейшинска с няколко снимки на пръстена си в инстаграм. Дори и на тях избраникът й не фигурира.

„Не бих могла да те обичам повече, отколкото в момента, и въпреки това знам, че ще го направя утре. До теб, любов моя“, написа бившата възпитаничка на Нешка Робева.

Самият Кузманов качи снимка с половинката си от Бахрейн, но на нея Бистра позира в гръб. По-късно Мико изненадващо я изтри.

За Кузманов тя е втората любов от художествената гимнастика. Преди това той имаше връзка с бронзовата медалистка с ансамбъла от Олимпийските игри в Рио де Жанейро Християна Тодорова. Двамата бяха една от най-харизматичните спортни двойки в България, но изненадващо се разделиха.

Днес бившата грация е щастлива с нова връзка, от която има дъщеричка. След раздялата им Мико не беше показвал нова жена до себе си до срещата с годеницата си. Този път обаче държи връзката си далеч от светлините на прожекторите и така и не се е показал официално с бъдещата си съпруга.

Бистра Старейшинска, която е дъщеря на пастор, стана популярна преди малко повече от година. Тя беше единствената жена, която успя да достигне до финала на „Островът на 100-те гривни“. Затова й помогна и опитът в школата на Нешка Робева. След предаването бе изявила желание да се върне към гимнастиката, но това така и не се случи.