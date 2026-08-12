НЕОЧАКВАНО ПРИМИРИЕ! Десита изненада Данна след драмата с копирането

Певиците заровиха томахавките, враждата беше кой кого копира

Край на войната между Десита и Данна! След месеци на обвинения в копиране, фенски нападки и напрежение двете чалгаджийки заровиха томахавката.

С плюшено зайче, шоколади и мило послание изненада колежката си Десита миналата сряда. Настоящата половинка на попфолк певеца Меди и бивша приятелка на покойния изпълнител Денис Теофиков се появи на участие на Данна на родното Черноморие и показа, че лошите чувства между двете вече са в миналото.

"Усмихни се и си хапни без гузна съвест", пише гласовитата Десита в бележка към сладкия подарък.

До неочакваното примирие се стига след продължителна задочна война, в която основна роля изиграват феновете. Почитатели на Десита започват да обвиняват Данна, че копира любимката им във всичко - от дългата коса и веждите до ринопластиката, дрехите, поведението и музиката.

"Хората, които много харесват Десита, започнаха да ме упрекват, че аз я копирам - за ринопластика, за вежди, за дългата коса", разказва Данна в подкаста на Венелин Кондаков.

Обвиненията категорично отхвърля младата изпълнителка. По думите й дългата коса е част от визията й още от началото на нейните участия.

"От 2020 г., откакто съм тръгнала на участия, аз съм с дълъг екстеншън. Тогава косата ми беше различен цвят", обяснява красивата хисарлийка.

Повод за сравнение стават и веждите й, но според певицата става въпрос единствено за модна тенденция, която следват безброй жени по света.

"За веждите - това е тренд. Селена Гомес си ги направи така още преди 2-3 години", категорична е изпълнителката на хита "Той".

Не приема за копиране Данна и факта, че подобно на Десита е прибегнала до ринопластика.

"За носа какво мога да кажа? Няма да съм първата, нито последната, която си е правила ринопластика", отсича фолкаджийката.

Дори гардеробът на изкусителната брюнетка не се разминава без сравнения. Подобни дрехи на тези на Десита неведнъж откриват наблюдателни фенове.

"Аз пазарувам от същите магазини, от които може да пазарува всеки човек. Ако искам да имам нещо, което другите нямат, трябва да си го поръчам да ми го ушият специално за мен", размишлява Данна и продължава:

"Мога да се вдъхновявам само от един човек в живота ми и това е Майкъл Джексън", отсича Данна.

Заради почитателите на двете млади сензации се е родила голяма част от напрежението помежду им, смята изпълнителката. Според даровитата певица именно непрекъснатите коментари и сравнения са нажежили страстите и са повлияли върху отношението на Десита към нея. В края на миналата година Деси споделяше клипове на Данна, свързани с приликите помежду им, и даваше да се разбере, че е съгласна с обвиненията за копиране. Нова порция искри прехвърчаха, когато разплакана в колата си, Данна публикува видео, на което пее своя песен. Емоционалните кадри не убягнаха от погледа на Десита.

"Стана ми жал за хейта, който изяде Данна, защото е талантлива, и опитах да съм добра, но вече е прекалено. Насърчавам всеки да бъде себе си", написа тогава половинката на Меди, видимо засегната, тъй като подобни емоционални видеа от колата често споделя и самата тя.

Месеци след острите реплики обаче талантливите чаровници показват, че напрежението е останало в миналото. Дали примирието ще прерасне в приятелство, предстои да разберем.