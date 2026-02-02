Кирил Икономов: Съдя държавата за милиони неплатени авторски права

Cъдя Министерството на културата за неплатени авторски права, потвърди известният композиор Кирил Икономов пред „България Днес". Очаква се първото заседание от делото да е през април, научи вестникът.

Житейският и творчески партньор на певицата Мая Нешкова добави, че в иска са включени имената на още 3000 души, чиито права той защитава като председател на Управителния съвет на Европейската агенция за защита на изпълнителските, продуцентските и авторските права (ЕАЗИПА).

„Това дело се покриваше 3-4 години", но сега вече му е даден ход. Аз не съм сред ищците, но съм свидетел. ЕАЗИПА защитава правата и на Мая Нешкова, сподели и рок ветеранът Ицо Петров. Кирил Икономов е много запознат с проблема и смятам, че и министърът на културата спомогна малко да се задейства делото", посочи още създателят на бандата „Татко Кристофър". По думите му три години нито той, нито неговите колеги са получавали дължимите им авторски права.

Скандалът избухна още преди години, но едва сега претенциите стигнаха до съдебната зала. ЕАЗИПА на Кирил Икономов вече бе обединила музикалната гилдия у нас да представи открито писмо до МС с иск за 210 млн. лв. за култура.

На общото събрание писмото бе подкрепено от големи имена в родния шоубизнес певците Йорданка Христова, вече покойната Ирина Чмихова, Мая Нешкова, Панайот Панайотов, Развигор Попов, Янка Рупкина, Стефка Берова, покойните композитори корифеи Тончо Русев и Найден Андреев, поетесата и текстописка Евгения Гешева и поетът Лозан Такев. Примата Лили Иванова пък бе изпратила своя тонрежисьор Ангел Попов да я представя на събранието.

Специалистите на ЕАЗИПА са изчислили, че за последните години са се натрупали над 300 млн. лв. несъбрани пари по чл. 26 от Закона за авторско право и сродните му права от около 180 фирми, произвеждащи и внасящи апарати и носители за репрографиране и копиране на творби.

"По закон от тази сума 20 процента влизат в Министерство на културата или 60 милиона. 10 процента отиват в държавата 30 милиона, и 210 милиона се разпределят на музикалните организации, които защитават правата на музиканти, дейци на културата, литературата, образованието, научни работници", пресметнал е съпругът на Мая Нешкова. В писмото се настояваше всички тези фирми вносителки да издължат отчисленията си за 5 години назад.

Отделно от това по чл. 58 от същия Закон за авторското право всички заведения и обществени средства, като самолети, автобуси и таксита, също трябва да си плащат на агенциите, защитаващи правата на музикантите.

ЕАЗИПА е създадена преди повече от 15 години, научи вестникът. „Тя е истинска агенция открита, ясна, точна, прозрачна, която наистина да защити правата на хиляди музиканти, певци, композитори, артисти...

Тези десетки милиони несъбираеми средства се губят именно по вина на двете сродни организации за авторски права. Ние изместихме агенцията извън София във всеки град сложихме наши представители“, посочи авторът на хита "Честит да бъде този ден, във който всеки е роден“.