Новата звезда на ЦСКА идва с надарена аржентинка (СНИМКИ)

Новата звезда на ЦСКА Факундо Родригес пристига у нас с надарена аржентинка под ръка.

Защитникът ще играе под наем за „червените“ през следващите 18 месеца, като заедно с него идва и семейството му. Половинката му се казва Исабела Рубио и е атрактивна блондинка. Двамата са заедно от години и вече имат няколкомесечно бебе, което се ражда през есента. Родригес пристигна преди броени дни в България и след като уреди всички битовизми, към него ще се присъединят жената, бебето и френски ят им булдог.

Аржентинецът пристига със сериозна визитка и още по-сериозни очаквания в ЦСКА. Той е актуален шампион на родината си с „Естудиантес“, а освен това е вдигал и титлата в Чили с ЛДУ „Кито“.

Родригес не е типичния футболист и любимото му хоби е четенето на книги. Той споделя, че винаги носи със себе си автобиографията на Диего Симеоне „Вярвай“. Любопитното е, че не просто е прочел книгата, а е преписал в тетрадка целия текст, за да вникне по-добре в идеите на треньора на „Атлетико (Мадрид). Факундо споделя, че чете различни жанрове - от романи до книги по психология и спортни биографии. Родригес признава, че има желание един ден да напише собствена книга. Засега записва мисли и емоции за себе си, но не изключва в бъдеще да събере опита си в по-голям проект. Той може да вземе и съвети от треньора на ЦСКА Христо Янев, който вече има издадена книга - трилърът „Единственият начин".

Родригес е третият аржентинец в настоящия отбор на ЦСКА след нападателя Лендро Годой и защитника Анжело Мартино. Така латиносите ще оформят сериозна група в отбора, където има и двама бразилци - Лео Перейра и Пастор.