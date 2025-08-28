Последни
Киро и Линда гуляят в баровски ресторант на българското Сен Тропе (Снимки)

Румен Димитров
1736

 Съвсем му отпусна края бившият лидер на „Промяната“ Кирил Петков, алармират читатели на ПИК. През уикенда те са засекли бившия премиер, съпругата му Линда и една от дъщерите им в баровски ресторант в българското Сен Тропе – Лозенец.

Припомняме, че семейство Петкови прекара почти целия август на родното Черноморие. Преди дни бившият съпредседател на ПП беше заснет да разпуска на плажа на къмпинг „Градина“. Петков се порадва на атракциите в района, като кара кайтсърф и се спуска с парашут.

Очевидно семейството е решило да удължи ваканцията си и да се пусне на юг до Лозенец, където бащата на Кирил Петков има къща. За никого не е тайна, че бившият премиер е голям фен на намиращия се до курорта плаж „Корал“, макар и да се изпокара с някогашните си приятели от сдружението „Да запазим Корал“. След скандала с Лена и с фалшивите подписи, с които стана ясно, че е излязъл от сдружението, Петков все по-рядко е забелязван да плажува там.

Това обаче не попречи на семейството да отседне за няколко дни във фамилната къща и да обиколи по-луксозните ресторанти в района.

В събота вечер Кирил Петков, Линда, една от дъщерите им и още 7-8 души седнаха в заведение в комплекса „Старата къща“. Веселата компания пристигна малко след 21:00 часа вечерта. Не беше необходимо много време на Петков да обърне няколко бири и да се превърне в център на вниманието на масата.

Бившият премиер неколкократно вдигаше наздравици и се смееше с глас, докато Линда пийваше вино и похапваше миди.

Компанията прекара повече от 2 часа в заведението.

И понеже около Кирил Петков винаги има екшъни, и съботната вечер не мина без такъв. Докато оттеглилият се лидер на „Промяната“ вдигаше чаши нагоре, в непосредствена близост до заведението органите на реда заловиха бус, натъпкан с мигранти. Припомняме, че полицията установи, че в превозното средство е имало 24 души, които бяха задържани и натръшкани на земята.

Акцията на МВР обаче не смути бившия премиер, който, след като дояде мидите на жена си, си тръгна с нея под ръка към семейната къща.

