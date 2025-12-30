Звезди я карат на аванта: Родата на Андреа трупа дългове към Столична община и Топлофикация

През годините досега, включително и през 2025-а, немалко родни звезди надскочиха финансовите си възможности и затънаха в бързи кредити или банкови заеми. Някои от тях останаха без имотите си, сметките на други бяха запорирани, а трети ликвидираха фирмите си или ги прехвърлиха на лица „от нищото“, без реални доходи.

В началото на декември наяве излезе и факт от сенчестата биография на Андреа. Нейният брат и майка ѝ, които от години въртят бизнес за милиони, се оказаха задлъжнели към столичната „Топлофикация“, като срещу тях са били образувани съдебни дела. Пред „България Днес“ попфолк дивата отрече информацията, но истината в крайна сметка излезе наяве.

Братът на певицата – Йордан Андреев, вече е осъден от Столичната община, след като няколко години подред „забравял“ да плаща данък сгради и такса смет за имотите си. Сумата не е голяма – едва 3563 лева. Длъжница заради неплатени сметки за парно се оказа и майката на Андреа – Михаела Андреева. Една от нейните фирми, „Статика М“, е страна по дело, заведено от „Топлофикация София“ заради неиздължени суми. Става дума за 4800 лева главница и 1370 лева лихви за доставена, но неплатена топлоенергия в периода 2021–2023 г. Сметките са за апартамент в елитен столичен квартал.

Друг звезден длъжник, който е бил на косъм да остане без жилище, е Влади Въргала. За да финансира комедията „Шменти-капели“, актьорът теглил сериозен заем. По негови думи впоследствие дългът бил „взет на цесия от една структура“.

„Има такива структури – банката казва: имам едни длъжници. Когато не си платиш, например телефона, дългът ти се прехвърля на събирателна фирма. В моя случай апартаментът беше откупен от фирма, която имаше възможност да го направи и така ме облекчи от тежестта, която се трупаше в банката. Когато закъснееш с плащанията, всичко става все по-скъпо“, обясни Въргала преди време.

Преди години и над мегазвездата Азис е надвиснала опасността да загуби луксозното си жилище в столичния квартал „Манастирски ливади“ заради неплатени задължения. На търг е бил пуснат както апартаментът, така и гаражът към него, а общата сума е достигнала 530 000 лева.

Сериозни проблеми с кредити е имала и неговата колежка и роднина Софи Маринова. Певицата е била осъдена да върне около 30 000 лева на фирма за бързи кредити, а сметките ѝ са били запорирани и заради друг дълг в размер на близо 300 000 лева. Впоследствие Софи успява да изчисти задълженията си, а днес доходите ѝ отново са сред най-високите в попфолка.

Имаше и случаи на мними длъжници. Един от тях бе актьорът Михаил Билалов, познат като Джаро от сериала „Под прикритие“. Той буквално излезе от кожата си от яд, след като се появи информация, че си е тръгнал, без да плати сметката си в заведение по Черноморието.

„Това е потресаващо за мен. Не бих искал повече хора да вярват на подобни неща. Това е долна лъжа и реклама на мой гръб“, възмути се тогава актьорът.