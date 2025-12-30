Мими Николова: Не ме гони носталгия по лева, гледам положително на влизането в еврозоната

„Гледам положително на предстоящото влизане в еврозоната“ – такова откровение направи пред „България днес“ легендарната поп и джаз певица Мими Николова. От позицията на човек, живял в три различни политически режима, примата споделя своето мнение за новата валутна реформа.

„Помня, когато 100 лева станаха един лев. Тогава имахме нужда от адаптация. Така ще бъде и сега – през целия януари ще вървят българските пари и постепенно ще свикнем. Важно е да има здраве и мир. Всичко друго не е чак толкова фатално“, споделя с ведър тон певицата.

Тя допълва, че не изпитва никаква носталгия по лева, тъй като през годините е преживяла много парични смени.

„Какво толкова? Дай Боже да сме оптимисти и да ни се случват хубави неща, защото когато ни налегнат черни мисли, те се връщат към нас“, смята изпълнителката, посветила навремето лично изпълнение на кубинския лидер Фидел Кастро.

Подобна увереност изразява и музикантът Дани Милев.

„Еврото е една добра посока и въобще не се притеснявам. Даже съм щастлив. Отдавна пътувам в Гърция и из Европа – много по-лесно е, когато няма нужда от преизчисляване. Еврото е страхотно нещо“, казва той пред „България днес“.

Макар да няма сантимент към лева, Милев признава, че е изпитал известен технически дискомфорт преди празниците, когато е получавал хонорари в левове, а след това е трябвало да ги обръща в евро, за да плаща на музикантите от бенда си.

Позиция по темата заема и една от най-обсъжданите „ергенки“ – Даниела Рупецова. Красавицата с високи изисквания към мъжете смята, че приемането на еврото е логична стъпка.

„Ставаме част от втората най-силна валута в света след щатския долар. Каква по-голяма сигурност за средствата ни?“ – коментира тя.

Актьорът Васил Драганов също е сред поддръжниците на новата валута, макар и с известни притеснения.

„Притеснен съм, защото се забелязва сериозна инфлация, която започна още от юни. Все едно тогава вече минахме към еврото. Интересувах се от опита на други държави като Словения и Хърватия – при тях първата година е била кризисна и мисля, че и нас няма да ни подмине“, споделя актьорът.

Въпреки това звездата от „Столичани в повече“ е реалист:

„В крайна сметка сме част от Европа и трябва да приемем единната валута.“