Коцето: Давид е шемет като мен, нека спечели „Биг брадър“

„Давид е моят фаворит за спечелването на „Биг брадър“. Той е шемет, точно такъв, какъвто бях и аз, когато за първи път влязох в предаването.“

Това обяви пред „България Днес“ шегаджията на родния попфолк - Константин.

Като бивш участник в „Брадъра“ Коцето следи с интерес и новите епизоди. В свободните си дни, подобно на всеки българин, певецът сяда пред телевизора и гледа шоу.

„Любимо нещо с жена ми е да си пуснем някое от риалититата, които вървят в момента. Много харесваме „Traitors: Игра на предатели“, в което участва моят приятел Бачорски. Останалите надпревари, които дават, ме изморяват - не ми се гледа кой колко бързо тича. Аз съм лекоатлет, цял живот, съм бягал и вече не ми е интересно“, призна чалгаджията.

През далечната 2006 година Коцето печели „ВИП брадър" с феноменален, зрителски вот. В пилотното за България шоу той влиза с любимата си по онова време -фолкзвездата Райна.

„Питал съм изкуствения интелект кой е най-подкрепяният първенец във всички издания на формата. Оказа се, че съм аз. Малко над 89% зрителски вот съм имал. Продукцията се е опитала да направи така, че да има оспорван финал, но нямаше. Давид може и да бие рекорда ми сега. Той е много готин, с чувство за хумор, не прави интриги“, категоричен е изпълнителят на „Черна роза“.

През 2017 г. Коцето отново си пробва Късмета в „Биг брадър“, където се заражда култовата му дружба с Фънки.

„Тогава ходех на много концерти през нощта и през деня не бях с целия си разум. Завърших втори, след Джино, който заслужаваше да спечели - той ми е приятелче“, откровен е Константин, който догодина отбелязва 50-ия си юбилей с грандиозен концерт в столицата.