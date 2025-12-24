Жени Калканджиева: На Коледа залагам на шкембе чорба, пръжки и червено вино

Повечето нашенци след постната вечеря на Бъдни вечер с нетърпение очакват коледната празнична трапеза, която по традиция е украсена с вкусни традиционни месни блюда, но централно място заема коледната баница с късмети.

„България Днес“ се допита до известните кой какви късмети слага в обредната тестена храна - дали готовите предложения, които се продават в супермаркетите вериги, или известните сами измислят пожелания за своето семейство и приятели, които гощават с коледната баница.

„Аз пиша шантави късмети за баницата, но такива, дето да ги натъкмя според нуждите на децата, като „Да вземеш шофьорска книжка“, „Да те приемат в художествената гимназия“ и други бля-бля, не слагам. Но понеже децата ми помагат в домакинството, и аз им давам понякога те да надпишат късметите за коледната баница и те го правят. И така научавам кой за какво си мечтае и гледам през годината да задоволя нуждите и желанията им“, разказва актрисата Ева Тепавичарова.

Тя обаче признава, че важни за нея пожелания като „Да влезеш в университет“ не зависят от нейните възможности и не ги пише, въпреки че миналата Коледа й се искало само с такива късмети да натъпче баницата. Червенокоската с облекчение споделя, че първородният й син, който завърши художествената гимназия в София тази пролет, вече е студент първокурсник в Художествената академия.

Джина Иванова от популярната в близкото минало група „Трамвай номер 5“ от години сама върти коледната баница и ръчно изписва късметчетата, които полага в нея, увити в станиол, за да могат да се четат, след като ястието се изпече.

„Залагам на традиционните пожелания като здраве, радости, благополучие, берекет, късмет, пари“, разказва изпълнителката на песента „Когато угасва свещта“.

„Понякога слагам готови късмети, друг път сядаме заедно с дъщеря ми Паола и си измисляме наши си хрумки. Всичко зависи в какво настроение съм“, споделя актрисата Лилия Маравиля.

В миналото, когато е канила много гости на Коледа, тя винаги се е опитвала да натъкми късметите според техните лични животи и предстоящите им персонални събития като кандидатстване в университет, появата на рожба, пътуване зад граница и.други. „Правя го, защото искам да ги стимулирам и да ги зарадвам“, споделя хубавицата. „Обичам баница, но домашна баница, слагам готови късмети, но повече обичам мръвките на коледната трапеза и без шкембе чорба и пръжки за мен не е Коледа“, през смях разказва някогашната шеста по хубост в света нашенка Жени Калканджиева и после допълва: „И задължително на Коледа поливаме месата с отлежали хубави български червени вина!“.