Кофи Бабоне шокира: Баба ми владееше телепортацията, можеше да пътува без транспорт

Бабата на Кофи Бабоне можела да се телепортира, а майка му била веща с магиите.

Това разказва, самият Бабоне, който разкрива, че родът му е стар и мистичните преживявания за неговите предци са част от живота.

„Моята прабаба по майчина линия отлично владееше телепортацията.

Тя можеше да „пътува без транспорт“, но за моя народ това не е мистерия, това е нещо обичайно“, убеден е ганаецът и разказва: „Майка ми, тя почина, също владееше древни ритуали и различни духовни практики, включително и магии, които са популярни по нашите земи“, казва Кофи.

Самият той е католик и ще се върне следващия месец в родината си, за да посети гроба на баща си. Таткото на Бабоне е починал наскоро и Кофи иска да отиде и да се прости подобаващо с него.

В същото време ганаецът не спира да отглежда екзотични растения.

„В моята тропическа джунгла отглеждам какво ли не от родната ми Гана - прекесе (бел. ред. - лечебна билка и подправка за африкански супи), какао, папая и други растения и цветя, но сега очаквам страхотна реколта от какаово дърво. Но понеже аз съм израсъл под това дърво, реших първи в света да патентовам неговите листа, защото познавам какаото от корените до листата и отлично знам какви енергийни качества имат те. И не очаквах, че никой досега не се е сетил да ги патентова в света“, хвали се Бабоне, чието истинско име е Пол Аджекум Премпех.

Бабоне от години е превърнал дома си в африканска джунгла. Там той отглежда над 150 дръвчета и екзотичните растения, за които поддържа необходимата влажност и топлина в ботаническата си градина разположена край Околовръстното шосе в София.

Самият Кофи започва всеки свой ден с топла напитка, направена от отвара на какаови листа, които му дават тонус и енергия през деня. Ганаецът не спира да хвали и домашно приготвените в лабораторията му кремове по стари африкански рецепти.

„Разбира се, че въпреки растенията ми остава време и да съм мениджър на футболисти“, хвали се още Бабоне и продължава: „Аз имам световен лиценз и в момента мои футболисти, някъде 7-8 момчета, играят в клубове не само в България, но и в Европа. Дейността ми е по цял свят, защото лицензът ми е за всички държави“, ентусиазирано разказва ганаецът й допълва: „В Африка имаме много млади таланти и аз съм техен мениджър!“.