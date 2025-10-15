Коко Тайсъна, който оцеля след прегазване: Още не мога да ходя, половин човек съм! https://hotarena.net/laifstail/koko-taysana-koyto-ocelya-sled-pregazvane-oshte-ne-moga-da-hodya-polovin-chovek-sam HotArena.net

Легендарният боксьор Константин Семерджиев - Коко Тайсъна все още не може да проходи, седем месеца след като бе прегазен на пешеходна пътека в София.

Коко претърпя серия от операции след ужасяващия инцидент, при който като по чудо остава жив. На 12 март автомобил на Народното събрание минава с бясна скорост на червен светофар и удря друга служебна кола, която помита Семерджиев. След инцидента боксьорът е откаран по спешност в ИСУЛ в тежко състояние, с 10 счупени ребра, надробен таз и увреждания в белия дроб.

"Не съм добре - признава Тайсъна пред "България Днес". - Трудно е да се възстановиш след такъв удар. Много ме боли, на никого не пожелавам да му се случи такова нещо. Още не мога да ходя, продължавам да се движа с патерици. Това е най-гадното нещо, което ми се е случвало през живота. Казаха ми още преди месеци, че ще се възстановя напълно, но още не мога дори да ходя. Половин човек съм след катастрофата, не мога да правя нещата, които винаги съм правил. Няма усложнения, но няма и голямо подобрение."

Коко намира сили да се усмихне на рождения ден на съпругата си

Шампионът не се отчайва и прави всичко възможно да се възстанови бързо и отново да е пълноценен човек. Видимо отслабналият Коко прави упражнения вкъщи, ходи и на рехабилитации. Винаги до него са съпругата му Светла и двете им дъщери. Тайсъна мечтае отново да се върне в залата и да учи децата на бокс. Но сега най-важната му битка е да проходи отново.

Коко преосмисля много неща в месеците след катастрофата - осъзнава, че трябва да ценим всеки ден от живота си и да бъдем по-добри. През годините Тайсъна преживява редица перипетии, но това е най-голямото изпитание за него. Боксьорът е лежал за няколко месеца в американски затвор, бил е близък със знакови фигури от прехода, които вече не са между живите.

Днес шампионът почти не излиза от вкъщи и разчита на сплотеното си семейство, за което дълги години той дава всичко от себе си. Наскоро неговата съпруга празнува рожден ден, а Коко намери сили да се усмихне на празника.

"Седя си само вкъщи, почти не мога да излизам никъде. А и ме е страх вече да ходя където и да е, щом могат да ме прегазят на пешеходна пътека. Няма повече усложнения след операциите, но няма и голямо подобрение", казва Тайсъна.

Тайсъна нокаутира съперниците си на ринга Снимка: Facebook

След катастрофата приятелите често се обаждат на Коко да го попитат как е, но постепенно телефонът започва да звъни все по-рядко.

"Приятелите ми се обаждаха след катастрофата, но това вече отшумя. Вече почти никой не се обажда, забравиха ме. Нямам нужда от нищо, семейството ми се грижи за мен", казва легендарният боксьор, който преди години помиташе съперниците си на ринга и мечтаеше да стане световен шампион.

Със случая на Тайсъна се занимава Софийска прокуратура, като през последните месеци се изготвят автотехнически експертизи на колите, участвали в жестокия инцидент. Самият боксьор е завел дело срещу шофьорите на двата автомобила по настояване на съпругата си.

Коко и семейството му обвиняват за катастрофата Красимир Тодоров, който е шофирал кола на Народното събрание, преминаваща неправомерно на кръстовището с пуснати светлини със специален режим. Другият участник е Мартин Николов със служебния си автомобил, собственост на фирма "Успехът", разкрива съпругата му.

"Съдя двамата отговорни за катастрофата, за толкова месеца не се обадиха веднъж да се извинят, да ме попитат как съм", казва с болка в гласа Тайсъна.