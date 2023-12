Краси Аврамов – най-големият провал в историята на Евровизия, повечето БГ песни са нарочени за крадени и още…

Песента на Краси Аврамов Illusion ot 2009 година ще остане историята на песенния конкурс Евровизия като най-слабата песен, пише „Телеграф“.



Тази песен успя да спечели неприятели още при представянето си у нас. Може да се каже че това е най-големият скандал с БГ участие. Краси Аврамов много добре се възползва от тогавашния регламент и успя да спечели. Срещу Краси всички се обединиха в своеобразен фронт. Създаден бе инициативен комитет, искащ да изпрати на Евровизия Поли Генова. БНТ обаче тогава се заинати и твърдо застана зад Аврамов. Е нямаше как - иначе щеше да наруши собствения си регламент, колкото и безумен да бе по това време.



За Москва Аврамов прави съществена промяна и взима Петя Буюклиева да пее беквокалите. Това може би е най-голямата му грешка. Тя не само че го заглушава, а направо преминава като валяк през него. А и в края на нейния фон пеенето на Аврамов на фалцет изглежда много близо до воя на вълците в най-лунните и гладни нощи.



Всъщност най-сигурния начин някой зложелател да прецака която и да е песен на Евровизия е да я обвини в кражба. Що се отнася до БГ песните на Евровизия, те в голямата си част са обвинявани в кражба, или поне в някакъв неосъзнато плагиатство. Всичко започна с премиерата на България в Европейския конкурс през 2005 година. Първата избрана наша песен не „Лорейн“ на група Каффе с Орлин Павлов. Твърди се, че парчето има твърде много заемки и естествено след гласуването е на дъното.



Парчето на Дийп Зоун и Балтазар Dj Take me away, което представи страната ни на Евровизия през 2008 година, бе набедено че е oткраднато от Продиджи и тяхното парче Out of Space. Други отидоха още по-далече и съзряха прилики с „Детелини“ на Асен Гаргов в изпълнение на Лили Иванова.



Песента „Любов без граници“ изпълнена от Софи Маринова, която ни представи на Евровизия през 2012 година бе нападната от Десислава, която също участваше в надпреварата, като стрелите й се насочиха към аранжимента на парчето. Деян Неделчев-Икебаната пък публично нападна песента, че е открадната от парче на турската певица Джансевер Далипова.



Що се отнася до сценично облекло то кръстения на кояня си Коцето-Калки обира всички призове за най-голям кич от родните изпълнители не само през 2007 година. Той се появи като индиански шаман. Добре че нямаше възможност да язди белия си кон докато пее. Но запознати твърдят, че много искал, но размислил, че такъв стрес на животното пред камерите на сцената не му е нужен.



Миналата година обвиниха Вики, че много плагиатство колежката си Били Айлиш, само дето няма зелена коса. Тази година още не е имало критики, но пък и букмейкърите не ни отреждат място по-челно от второто. Всичко ще се разбере след няколко дни на 20 май, когато на втория полуфинал в Ротердам Виктория Growing Up Is Getting Old.