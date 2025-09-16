Латинка Петрова чака извънземните да ни оплодят и спасят!

Извънземните чака Латинка Петрова. Знаменитата комедийна актриса, която е силно притеснена от това, което става по света, къде нашега, къде наистина чака зелените човечета да дойдат и да ни ни помогнат.

„Надявам се да доживея мир, защото тази война ме притеснява много. Това нападение и убийствата над толкова много хора мира не ми дават. Много е тъжно млади хора да загиват в тази война, неизживели живота си. За велика Русия не може да се мечтае отново, обаче се правят опити", твърди актрисата и разказва за неин познат украинец бежанец у нас, който й споделил, че заради невъзможността да премине в руската част на Украйна не успял да погребе майка си, пише "България Днес".

"Не са го пуснали и не е успял да се прости с майчицата си! Ето това е много тъжно и това не бива да се случва! Просто трябва да гледаме към прогреса и дори в Космоса, ако има инопланетяни, да дойдат да ни оплодят за нашия човешки прогрес! За това мечтая!", казва Латинка, която ce информира за събитията по света и у нас благодарение на интернет.

"Политически грамотна съм и за мен е много важно - да се информирам за вътрешната и геополитиката всеки ден, макар че вече съм на 81 години и половина. Въпреки това имам нужда и се чувствам добре когато съм в крак с времето“, на един дъх разказва актрисата.

Въпреки че спокойно си сърфира из мрежата, Латинка не е много близка с новите технологии.

„He ползвам нито социални мрежи, нито Чат Джи Ти Пи. Нищо не разбирам от изкуствен интелект и ако ми се случи и ми ce наложи да борява с тях, просто съм в началния стадий на обикновен консуматор", казва с усмивка актрисата.

„Преди време си направих страница в социалните мрежи, но веднага започнаха от мое име да поместват разни анекдоти, вицове и така нататък и се отказах да имам страница“, споделя актрисата и уточнява: „Отказах се, защото това не съм аз, защото тази страница не показва мен с някакви глупави вицове, които са от 1952 г., а ги разказват, все едно съм аз, а не съм и не бива да се разказват от мое име!".

Затова актрисата решила, че е безпредметно да присъства в интернетпространството като фалшив герой. "Фалшът на социалните мрежи ме притесни някак си и се отдръпнах“, откровена е актрисата. Тя обаче всеки ден чете в нета и следи какво се случва у нас и по света.

Латинка Петрова е несломим оптимист и настоява: "Вярвам в младите, те ще направят света по-добър! Аз много вярвам и залагам на тях!", категорична е актрисата.