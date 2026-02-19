Лесбо СКАНДАЛ в „Ергенът“! „Бизнесдамата“ Цветелина крие връзка с жена (СНИМКИ)

„Вълчицата от Уолстрийт, „Финансовият хищник“, „Бизнес кралицата“, „Жената в архетип кучка“... Това са само част от суперлативите, с които се самоопредели Цветелина Велева – участничка в „Ергенът 5“. И нито веднъж не спомена за влеченията си към жени, гръмна сайтът Intrigi.bg.

Оказва се, че преди 10-ина години Цветелина е имала сериозни интимни отношения с популярно момиче в ЛГТБ средите на име Жасмин. Връзката им била публична и следена отблизо в социалните мрежи, където двете не се свенели да демонстрират близост. След малко повече от година обаче аферата им приключва, след като Жасмин хваща в изневяра Цветелина, и то с мъж.

„Научи, че е била с нея само за да добие популярност и това много я събори психически. Разделиха се доста шумно и грозно“, разказват близки до Жасмин.

В последствие Цветелина се запознава с бащата на детето си – неприлично богат, разбира се. Малко след раждането на сина им, се разделят и вече близо 3 години не са заедно. Оттогава Велева драпа да стане известна, като според източници от продукцията, се е явявала на кастинг за „Ергена“ цели три поредни пъти, но едва сега я одобряват.

Колкото до т.нар. й бизнес с екип от 250 души, упорита мълва носи, че става въпрос за чиста финансова пирамида, която най-скоро ще изгърми, и то с голяма сила.