https://hotarena.net/laifstail/bachorski-igrae-mutra-ot-90-te-v-seriala-vyara-nadezhda-lyubov
Бачорски играе мутра от 90-те в сериала „Вяра, надежда, любов“

Румен Димитров
63

Даниел Бачорски влиза в сериала на Би Ти Ви „Вяра, надежда, любов“.

Бизнесменът играе типична мутра от 90-те години в четвъртия епизод, който ще бъде излъчен този петък. Той е в отбора на лошите и иска да разчиства сметки след убийство на свой приближен.

Това не е дебют за Бачорски в българското кино. Собственикът на фирма за почистване изпълнява малка роля и във филма „Борсови играчи“, който излиза на екран през 2022 година. Изявата му в сериала „Вяра, надежда, любов“ обаче няма да е епизодична, тъй като ролята на Близнака ще има развитие.

Не е тайна, че бизнесменът обича камерите. След феноменалното му представяне в „Трейтьрс: Игра на предатели“ по Би Ти Ви, сега медията залага на него и като филмов актьор. А сериалът „Вяра, надежда, любов“ се радва на висок зрителски рейтинг и се очертава да е едно от телевизионните събития в новия сезон, пише "Филтър".

