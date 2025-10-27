Лисици и чакали влизат нощем при Милена Славова! Певицата щастлива, че живее в къща

Oт 5 години се изнесох от града и живея в къщичка в най-високата част на столичния квартал Княжево, разположен на северозападните склонове планина Витоша и животът ми се промени. А от спалнята си гледам телевизионната кула на Копитото. Това сподели пред "България днес" за себе си рок кралицата Милена Славова.

Имам двор, но не отглеждам нито плодове, нито зеленчуци. Имам и градина, но в нея съм засадила само цветя. Нищо не разбирам от земеделие и от отглеждане на зарзават, през смях споделя изпълнителката на песента "Неам нерви“ и се присеща, че миналото лято за пръв път се пробвала да засади чери домати, но: „Тук е високо, долу в равнината хората ядяха черита и забравиха, че са садили, а при мен все още не бяха цъфнали дори“, признава Милена Славова.

Според нея в планината зеленчуци ще станат само ако са в оранжерия, но: „Тук такива бури има, че дори и оранжерийка да си взема, ще ми хвръкне. Такива люти ветрове веят при нас и вдигат всичко във въздуха. А вечерите дори през лятото са толкова хладни, че човек трябва да си наметне нещо“, споделя певицата.

Тя разказва, че около къщичката й целогодишно обикалят диви животни.

И щом голямото ми куче започне да лае истерично, знам, че някой див гост е влязъл в нас. От гората слизат и лисици, и чакали, преди време имаше и страшно много зайци, но явно лисиците са ги изяли, защото вече ги няма, подробна е рок легендата и споделя, че в къщата си отглежда четири кучета.

„Редовно оставям храна навън, защото се грижа и за две улични кучета и винаги има заредени купи с гранули.“

Милена Славова разказва още, че мечка не е слизала около къщата й. „Със сигурност в гората има и сърни, но те се пазят, страхуват се от нас и не ни доближават. Наоколо има големи къщи, с големи дворове, не са една до друга, както в града, но все пак има хора и плашат сърнетата, затова те не смеят да се покажат извън гората“, подробна е рок певицата, която е убедена, че няма нищо по-хубаво от живот в планината.