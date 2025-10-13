Любимата на Карлос Насар: Обичам го и се гордея с него

„Обичам го и се гордея с него. Дори след като остана четвърти w първото движение, нито за миг не се съмнявах, че спечели златото." С тези емоционални думи посрещна любимия си Карлос Насар приятелката му Александра Костадинова при завръщането му на летището в София.

На световното първенство в норвежкия град Фьорде роденият в Париж български тежкоатлет спечели третата си световна титла, при това със световен рекорд в изтласкването от 222 кг.

Над стотина привърженици на ЦСКА, сред които и много деца, търпеливо изчакаха шампионът да излезе при тях въпреки ниските температури в София и това, че наближаваше полунощ. Феновете запалиха и десетки факли в импровизирано шествие в чест на любимеца си. Te скандираха името на Насар и изпяха някои от най-популярните си песни в чест на трикратния световен шампион, пише "България Днес".

„Чувствам се на правилното място, когато съм у дома. Чувствам се добре, чувствам се спокоен. Радвам се че изпълних това, което обещах. С хора като Стоичков, които ме подкрепят, с хората, които ме посрещнаха, мога да вдигна целия свят", радваше се Карлос, отрупан с венци и цветя. Майка му Поля благодари на хората, които са подкрепили сина й в първите и най-трудни години на спортния му път. Тя предупреди спортните ръководители да внимават с талантите, за да не загубим и да не оставаме без шампиони като Карлос в бъдеще.