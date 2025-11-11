Любов и релакс: Григор заведе Ейса на ваканция в Коста Рика

Григор Димитров избра Коста Рика за почивката си с Ейса Гонзалес след края на сезона. Двамата са на ваканция в Централна Америка.

Димитров сам показа няколко снимки от почивката им в социалните мрежи. От тях става ясно, че влюбените са посетили световноизвестния водопад Оропендола. Двамата дори поплуваха в него.

Водопадът е висок 25 метра и е една от най-известните туристически забележителности в Коста Рика. Намира се в екзотична местност. Там хората могат да се наслаждават на преходи през висящи мостове и басейни с вода с различна температура за спа процедури.

Почивката в Коста Рика е възможност за Григор и Ейса да се съберат след известно време, което прекараха разделени. Тенисистът бе съсредоточен върху връщането на корта на турнира в Париж. По същото време мексиканската актриса имаше рекламни ангажименти в САЩ. Григор запази 44-то място в световната ранглиста на АТП. Българинът е с актив от 1180 точки. За него сезонът завърши и той се надява на по-успешна 2026 година, след като в тази бе последван от множество контузии. Най-тежката от тях получи на „Уимбълдън“. Травмата го извади от игра няколко месеца.

След почивката в Централна Америка Димитров ще започне подготовка за новия сезон. Все още не е ясно кой ще е неговият му треньор след раздялата с Джейми Делгадо. По време на подготовката той най-вероятно ще е с Дани Валверду, който от години е част от щаба му.