Последни
Популярни
Горещи

Любов и релакс: Григор заведе Ейса на ваканция в Коста Рика

https://hotarena.net/laifstail/lyubov-i-relaks-grigor-zavede-eysa-na-vakanciya-v-kosta-rika HotArena.net
Румен Димитров
672
Любов и релакс: Григор заведе Ейса на ваканция в Коста Рика

Румен Димитров
672

Григор Димитров избра Коста Рика за почивката си с Ейса Гонзалес след края на сезона. Двамата са на ваканция в Централна Америка.

 

Димитров сам показа няколко снимки от почивката им в социалните мрежи. От тях става ясно, че влюбените са посетили световноизвестния водопад Оропендола. Двамата дори поплуваха в него.

Водопадът е висок 25 метра и е една от най-известните туристически забележителности в Коста Рика. Намира се в екзотична местност. Там хората могат да се наслаждават на преходи през висящи мостове и басейни с вода с различна температура за спа процедури.

Почивката в Коста Рика е възможност за Григор и Ейса да се съберат след известно време, което прекараха разделени. Тенисистът бе съсредоточен върху връщането на корта на турнира в Париж. По същото време мексиканската актриса  имаше рекламни ангажименти в САЩ. Григор запази 44-то място в световната  ранглиста на АТП. Българинът е с актив от 1180 точки. За него сезонът завърши и той се надява на по-успешна 2026 година, след като в тази бе последван от множество контузии.  Най-тежката от тях получи на „Уимбълдън“. Травмата го извади от игра няколко месеца.

След почивката в Централна Америка Димитров ще започне подготовка за новия сезон. Все още не е ясно кой ще е неговият му треньор след раздялата с Джейми Делгадо. По време на подготовката той най-вероятно ще е с Дани Валверду, който от години е част от щаба му.

Тагове:
Още от Лайфстайл

5 Коментара

17.05.1976г.

преди 46 минути

Гришо си присади коса. Това вече го четох у Спортал Бг. Не за косата. Ако Владо Манчев и Барби бербатов се харесваха плешиви. Днес се подстригвах. 20лв. Че баща ми гризнио циганин плаща. Взима убава пенсия от ДМЗ Ленин у Перник.

Коментирай

Бивш от МВР76

преди 44 минути

Не крия, че съм Джоревец. При Еврейте бащата винаги е предполагаем. Майка е само една, а бащи много. Гордея се с Майка ми, че е Бяла и Симпатична Българка.

Коментирай

Мангалко дойчева

преди 42 минути

Помниш ли. Помните ли Грозната Мангалка бони преди да си направи гнусната ринопластика на нейнио грозен и увиснал нос. Помниш ли.

Коментирай

Мангалко дойчева

преди 15 минути

Помниш ли. Грозната и Гнусната Циганка бони навремето си прави ринопластика на грознио и увиснал нос. Помниш ли.

Коментирай

17.05.1976г.

преди 10 минути

!!! Полина Станчева Хамид и надежда дойчева !!! Използвайте гугъл. Отиди на Изображения. СНИМКА. Статия за ИЗМАМНИЦИТЕ и ПРЕСТЪПНИЦИ. Моята "жена" надежда дойчева е като египетска богиня в тялото е стройна, а у главата е Крокодил. Грозотио надежда дойчева на тая снимка си бела като сиренье.

Коментирай

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.