Люси Иларионов пише новата си песен опериран: Не вярвах, че някога ще излезе

„Не си играй с мен“ е най-новата песен на Люси Иларионов. Парчето гръмна в YouTube канала „Hoang Official BG“ преди броени минути и вече се радва на интереса на феновете. Никой обаче не предполага, че песента е писана преди близо 10 години в един от трудните и преломни моменти в живота на Люси. А именно – в периода на неговата операция в Турция.

„Бях прясно опериран и на легло, когато написах песента. Посветих я на отношенията си с Ани и затова в парчето има много символика и в същото време – реални емоции“, разказа Иларионов за HotArena.

Връщайки се в България тогава, натовареният му график го грабва и така и не намира време да направи клип към песента. „Отлагах за другия месец, за догодина, за след две… В един момент си мислех, че това парче няма да го издам приживе“, шегува се Люси с типичното си чувство за хумор.

Любопитно е, че звученето на „Не си играй с мен“ доста се различава от това на последните песни на режисьора и повече напомня на ранния Люси от култовата група „Up-Down“. „Когато я писах, често слушах The Weekend и допускам, че може да съм се повлиял от него“, споделя Иларионов.

Без съмнение обаче текстът е повлиян от любовта му към Ани Хоанг, с която са заедно вече повече от 15 години. Люси излива най-дълбоките си чувства – песента е изповед за връзката му с Ани, за онова невидимо разбиране между двама души, които се усещат отвъд думите. В унисон с текста е и самото видео, което е като сюрреалистична картина на любов, преминала отвъд реалността.