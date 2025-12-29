Последни
Чалга режисьорът Валери Милев арестуван надрусан зад волана

Чалга режисьорът Валери Милев е задържан от полицията в Самоков, след като е бил засечен да шофира след употреба на кокаин и амфетамини, научи HotArena. При извършената проверка тестът е отчел положителен резултат за двата вида наркотични вещества, а срещу него е започнато досъдебно производство, пише Narod.bg.

51-годишният Милев е в ареста на РПУ – Самоков и не е ясно дали режисьорът, който в миналото е работил и по продукции с порнографско съдържание, и друг път е шофирал надрусан.

Съгласно действащите текстове в Наказателния кодекс, при първо провинение подобно деяние се наказва с до 3 години лишаване от свобода, отнемане на шофьорската книжка, конфискация на автомобила и парична глоба. При евентуален рецидив санкциите са значително по-тежки и могат да достигнат до 5 години затвор и доживотно лишаване от право на управление на МПС.

Предстои да стане ясно каква мярка ще бъде наложена на Милев и дали ще се окаже, че това не е първото му подобно нарушение.

 

