ФОТОБОМБА! Тайнствен мъж вози Мис България без дрехи в колата

Коледна бомба гръмна по празниците в модните среди. Мис България 2020 Венцислава Тафкова лъсна гола в колата, докато тайнствен мъж шофира луксозното возило, писа Paparak.bg.

Докато конспирациите валяха кой може да е мъжът на шофьорската седалка, други коментираха скандалното облекло на фолк певицата. Тя бе щракната в колата, само по сутиен, като за парлама си бе метнала един шлифер отгоре. Кой изобщо излиза в подобен вид в тези кучи студове?!

Какви ги е вършила в колата толкова съблечена и кой е тайнственият мъж, заел шофьорското място, са все въпроси, на които нямаме отговор. Затъмнените стъкла на скъпарския автомобил удобно скриват лицето на мистериозното гадже на Венцислава.

Изпълнителката на „Совалката“ никога не е показвала мъж до себе си. Според запознати най-вероятно става въпрос за сериозен човек, който се крие от публичното пространство, или пък известна личност и не искат все още да се заявяват като светска двойка.