Сам вкъщи! Диона обожавала да е сама по Коледа, Калин Врачански – у дома с бебе

Най-прожектираният коледен филм последните 20-ина години в родния телевизионен ефир безспорно е поредицата „Сам вкъщи".

Великолепната холивудска комедия, чиято главна роля е поверена на невръстния Маколи Кълкин, по тази причина се е превърнал в символа на българската Коледа. „България Днес" попита известните дали им се е случвало да остават сами по най-светлите християнски празници. Ето какво отговориха те.

„Тази година заради малката Теа определено ще си останем вкъщи и ако това се брои да си сам вкъщи", разказа актьорът Калин Врачански.

Съпругата на актьора Александър Сано - Нели, споделя, че няма спомен за самота по празниците, защото: "Откакто се помня, на Бъдни вечер винаги гостувам в дома на родителите си. А в последните десетилетия отивам с цялото си много голямо семейство. На следващия ден - Коледа, гоним самотата, като правим тур от гостувания - първо отиваме да споделим празничната трапеза с майката на моя съпруг Санди, а после всички заедно отиваме на гости на родителите на съпругата на сина ми Иво - Ети. В това се изразява нашата уютна коледна самота", с усмивка на лице споделя телевизионна някогашната водеща и после с цялата си сериозност допълва: „Задължително трябва да обиколим всички, за да са доволни, и е много уютно, много приятно“, споделя Нели Сано.

„А за Нова година нямаме планове и така е всяка година, в последния момент взимаме решение какво да правим, а няма и лошо да останем и у дома, да гледаме филми и да си почиваме", не крие Нели Сано.

„Досега никога за целия ми живот не ми се е случвало да остана сама вкъщи по Коледа“, откровена е и актрисата Лилия Маравиля, пише "България Днес"

„Случвало ни се е с Лука да решим да не се събираме с приятели, защото сме имали нужда да ни е спокойно и да изпитаме уюта на празниците." Относно новогодишната нощ актрисата казва: "За мен тя с нищо не е по-различна от всяка друга нощ. Като решиш да си направиш празник, всяко време на годината можеш да си го направиш".

За тази Нова година Лилия Маравиля признава, че се чувства пренатоварена и с много работа. Затова със съпруга й - италианеца Лука Маравиля, са решили да избягат по нова година в Гърция. „Там имаме къща и така решихме да усамотим, за да си починем."

„Случвало ми се е да остана сама по коледно-новогодишните празници, докато бях студентка във Велико Търново“, спомня си фолкпевицата Диона и допълва: „Тогава работех през деня и с нетърпение очаквах да ми свърши смяната и да се насладя на самотата си, за да си почина и да ми остане време да помечтая, да си направя равносметка и да подредя мислите и плановете си за идната година“.