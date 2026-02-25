Маги Сидерова БЯСНА: Насилието върху животни идва от дявола!

„Разтърсена съм от поредния разкрит случай на извращения и нечовешко насилие над животни!

У нас от години има общност, която се бори срещу насилниците, въпреки че за тези зверства започна да се шуми едва отскоро. Като човек, който отглежда животни от десетилетия, умът ми дори не може да побере как е възможно да посегнеш на беззащитна душа. Тук вече говорим за диагноза – насилниците са хора, които трябва да бъдат диагностицирани! И законът трябва да стане по-строг!“

Така коментира пред „България Днес“ топмоделът от близкото минало Маги Сидерова по повод поредния разкрит случай на изтезания над животни – 53-годишен мъж и жена от село Царевец, област Видин, задържани от полицията в началото на февруари.

Красавицата е категорична:

„Нормален човек няма как да иска да причини жестокост на животно или на друго живо същество. Камо ли да си взел домашен любимец и да го малтретираш или да правиш бизнес с насилие, продавайки видеа на извратеняци в интернет. Тези хора са с диагноза и задължително трябва да бъдат лекувани, но и да понесат наказателна отговорност.“

По думите на носителката на титлата Мисис България няма оправдание или обяснение за зачестилите случаи на насилие над животни у нас.

„Това е дело на болен ум. Ако си нормален човек, дори и да тънеш в безпаричие, няма как да причиниш насилие“, смята тя.

В дома си Маги отглежда три американски питбула. „Единият се казва Кан, другата е Цуки, а отскоро се радваме и на нейното бебе – малката Шиноби, което на японски означава нинджа. Тя успява да се промъкне навсякъде и остава незабележима, затова името ѝ много ѝ подхожда – досущ като истинска нинджа“, разказва моделът.

За кучетата си тя споделя, че растат в любов и грижи, но не са разглезени.

„Моите кучета са изключително добре възпитани. Те са питбули и трябва да бъдат не само обичани, но и добре обучени. Със съпруга ми ги възпитаваме с команди и се държим целенасочено.“

Въпреки строгия подход, у дома не липсват гушкането и милувките. „Възпитанието върви ръка за ръка с любовта, но не трябва да се прекалява с глезенето при едрите породи, защото в дългосрочен план това може да изиграе лоша шега на собствениците. Когато едно куче е научено да приема ласки и храна от всеки, то може да бъде и отровено от всеки“, предупреждава Сидерова.

„Кучето трябва да знае кой е авторитетът в дома и да приема храна и ласки само от него. То трябва да бъде гледано като куче – с много любов, но и със строгост“, категорична е тя.