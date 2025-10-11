Маги Томова намери любовта. Кой е той? СНИМКИ

Бившата участничка в „Ергенът“ и водеща на „Диви и красиви“ Маги Томова разпали социалните мрежи с откровени публикации и снимки, които не оставиха място за съмнение, че красивата блондинка вече има човек до себе си.

След дълъг период на самота и тишина Маги показа, че сърцето й отново е заето.

На публикуваните кадри Маги сияе от щастие, докато тъмнокосият й любим я превръща в леглото. Дългокраката хубавица е снимала партньора си в гръб, а акцентът отново пада върху нейната безупречна и искрена усмивка.

На друга снимка двамата се Алек Младенов се държат за ръце, а от фотосите личи близост и нежност, каквито феновете не бяха виждали досега. Томова ежедневно се фука и с огромните букети, които получава от възлюбения си. Коментарите заваляха моментално: „Маги, влюбена ли си?“, „Кой е той?“, „Толкова си щастлива!“.

Лъчезарната Маги потвърди директно: „Да, имам човек до себе си“, и добави кратко, но категорично: „Аз разкрих връзката си, но кой е човекът до мен - не мисля да споделям на този етап“.

Зрителите си спомнят добре как преди време блондинката излезе от „Ергенът 3“ със сълзи заедно с другата финалистка Надежда - и двете влюбени в

Алек Младенов, но никоя от тях не получи финалната роза, защото ергенът избяга. Тогава Маги преживя тежко разочарование и дълго време пазеше тишина по темата. Днес обаче всичко това е зад гърба й и изглежда по-уравновесена, по-зряла и готова за нова глава в живота си. Ергенът Алек от своя страна също е щастлив с любимата си Царина, а от четири месеца двойката се радва на рожбата си - момиченце.

Маги сподели, че когато има трудни моменти, се включва за „зарядното си“ - така тя нарича своето гадже. „Позволявам си да бъда емоционална и съм щастлива, че ми дава сила, когато моята се е изчерпала. Още едно красиво качество на любовта“, написа Томова и допълни, че за нея любовта е нещо много повече от страст - „спокойствие, уют, грижа, споделеност, доверие. Човек, който не гаси светлината ти я прави още по-ярка“.