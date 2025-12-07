Натали от „Ергенът” била измамена от най-добрата си приятелка

Натали Стойчева от „Ергенът: Любов в рая” продължава да бъде най-обсъжданата участничка в последните епизоди на риалитито, превръщайки се в истинска ябълка на раздора. Усмихнатата блондинка, която сякаш без усилие привлича вниманието на всеки нов мъж в шоуто, е в центъра на сюжет, достоен за драматичен сериал.

Основните претенденти за сърцето й са двама – фитнес инструкторът Тихомир и кметският син Орлин. Те буквално кръстосват шпаги за нейното внимание. Между тях прехвърчат не просто искри, а цяла буря от ревност, мъжко его и опити да демонстрират кой всъщност е по-подходящият партньор за харизматичната танцьорка.

Любовните триъгълници в предаването се редуват така, че зрителите понякога се чудят дали не гледат нов сезон на латино теленовела. След напускането на Анна-Шермин Метушева продукцията се постара да запълни празнината с нови сюжетни линии. Според запознати до големия финал, който предстои след броени дни, няма да видим кой знае какви неочаквани обрати. Дори напротив – прогнозира се, че епизодите до края ще са по-лежерни, като основната интрига ще продължи да се върти около Натали, Орлин и Тихомир.

Въпреки това феновете изглеждат напълно доволни, защото самата Стойчева се оказа достатъчно ярка фигура, която да държи вниманието им до последната минута. Чаровната блондинка, която открито е споделяла, че е бисексуална, в рамките на шоуто предпочита мъжката компания, а мъжете очевидно предпочитат нейната. Досега няма участник, който да е влязъл и да не се е впечатлил от нея. Тя е комбинация от сексапил, игрив чар и драматична лична история. Изявява се като танцьорка в нощно заведение, а паралелно с това е станала и треньор по шах за деца. Тези дни пък пусна интригуваща фотосесия с Елена Сергова от втория сезон на „Ергенът”, която веднага разбуни духовете онлайн. Феновете започнаха да коментират дали риалити героините не са интимна двойка. Това само наля още масло в огъня около образа на Натали, която никога не е криела своята бисексуалност.

Зад лъскавата усмивка и атрактивната външност на младата жена обаче стои тежка лична история. Тя е израснала в семейство, разкъсвано от домашно насилие, като многократно е ставала свидетел как баща ѝ пребива майка ѝ. Това е оставило дълбок отпечатък в съзнанието и сърцето ѝ – тема, която тя имаше смелостта да засегне и в „Ергенът”.

Още преди да навърши пълнолетие, Натали избягала от дома си заедно с тогавашното си гадже – връзка, която в началото й давала усещане за спасение, но впоследствие завършила с предателство. Момчето се залюбило с най-добрата ѝ приятелка, нанасяйки й удар, който тя дълго не можела да забрави. Явно на красавицата съдбата неведнъж е поднасяла любовни триъгълници, както и сега в шоуто, но този път тя е решила да се изправи срещу моделите от миналото си с високо вдигната глава.

Неслучайно повечето зрители виждат в Натали не просто красива жена, а сложен и многопластов персонаж. Докато Орлин и Тихомир продължават битката за нейното внимание, самата тя сякаш се чувства комфортно в ролята на желаната, без да бърза да прави окончателен избор. Какъв ще е той, ще се разбере на финала в петък. Едно е сигурно – танцьорката не е продължила връзка с нито един от двамата кандидати за сърцето ѝ в реалния живот.