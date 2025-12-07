Диана Габровска: Да се срамуват корумпираните ни политици, а не аз, порнозвездата!

Диана Габровска, която е първата българка с официална кариера в порноиндустрията, отново е на гребена на вълната. Този път тя е номинирана за една от най-престижните награди в порното, еквивалент на „Оскар” във филмите за възрастни, а бляскавата церемония по награждаването ще се състои в Лас Вегас до броени месеци. От години разкрепостената дама снима за популярна гръцка компания и е една от най-харесваните звезди на секса по света.

Диана от няколко петилетки е щастливо омъжена за съпруга си Тони Габровски, с когото се разделят само по време на снимки, и то не винаги. Той често присъства на снимачната площадка. Тя е и майка на две деца, които отглежда с много любов и винаги намира време да ги дари с нужното внимание.

В България Габровска се прочу преди години с еротичните си фотоси, които й попречиха да стане кметица на курортното градче Момин проход. Малко след скандала Диана издаде автобиографичната книга – „Аз, грешницата” и обяви решението си да стартира кариера в порноиндустрията с името си.

- Честито, г-жо Габровска, разбирам, че сте много щастлива! Как се стигна до номинацията ви за една от най-престижните награди в порното и какво всъщност представлява тя?

- Номинациите и „Оскар”-ите на AVN Awards е световното най-голямо и престижно отличие в нашия бизнес. Наградите AVN се връчват на бляскава церемония в Лас Вегас на изпълнители, продукции и други участници в индустрията за възрастни. Те се присъждат за постижения в различни категории. В категорията, в която аз съм номинирана наред с някои от най-големите компании в света, е „Най-добра интернационална групова сцена”. До номинациите се стига след като компании, продуценти и изпълнители изпращат своите продукции, създадени в рамките на определен период, и комисия преглежда всички кандидатури. Избраните номинирани се обявяват на специално събитие. И така, и аз измежду хиляди актьори и продукции съм номинирана в категорията, която споменах, заедно с продуцентите Гърция.

- За кой ваш филм получихте номинации?

- Тройката ми с Мани Коко и Ромео Фърст, която заснехме миналото лято на безлюден плаж на Халкидики (Смее се – б.а.). Докато снимахме сцените, дойдоха полицаи. Стана голям фурор и всички медии и телевизии в Гърция гръмнаха. Историята се разчу из всички балкански държави. Много забавна случка. Полицаите бяха помислили момчетата за улични търговци на незаконни стоки и ги бяха отвели в районното. Отидохме там заедно с продуцентите си. Мен ченгетата веднага ме разпознаха. Разбраха всъщност, че и мъжете са професионални актьори. Посмяхме се всички, полицаите си направиха по една снимка с нас за спомен и си тръгнахме.

- В коя страна имате най-много фенове и какво ви пишат те?

- Може би водеща е България, но не по-малко са в Гърция. Като цяло Балканите, но реално имам почитатели от цял свят. Какво пишат?! Ами най-различни и забавни неща. От стандартното колко съм красива и колко много харесват моята работа, до „извънземни” предложения и как са готови на всичко само и само да бъдат с мен, че дори и да се оженят за мен. За съжаление, има и болни мозъци, преминаващи през всякакви състояния и раздвоявания на личността.

- Къде е вашата сила в секса?

- Интересен въпрос. Това най-добре може да каже мъжа ми и актьорите, с които снимам. Според мен погледът ми е много въздействащ. Да, в него е моята сила!

- Имате ли любими пози, които впечатляват зрителите и кои са те?

- Трудно може да се каже, че някои определени допадат на зрителите. Хората са много различни и с различни предпочитания, вкус и фетиши. За един класическата може да върха, за други - баналност. Да кажем, че съм склонна на почти всякакви експерименти в секса, но без насилие.

- На колко години започнахте да правите секс и кога за първи път се влюбихте?

- На 17 години. Тогава бе първото ми влюбване. Вече като зрял, осъзнат и възрастен човек мога да кажа, че дори тийнейджърите знаят какво е любов.

- Вярвате ли в любовта?

- Да, вярвам и я изживявам със съпруга ми. Ние непрекъснато сме заедно, нямаме никакви тайни един от друг. Любовта е чувство на всеотдайност, на съвместно щастие, на саможертва, на нужда един от друг.

- Кой е най-хубавият момент в живота ви и кой най-лошият?

- Ох, трудно ми е да определя един хубав, но като започнем със сватбата ми, раждането на двете ни момчета и снимките ми за корицата на „Плейбой”, все хубави неща са се случвали. Към момента номинацията ми за еротичния „Оскар” е прекрасен повод за щастие. Много се вълнувам, че ще пътувам до Америка. Лошите моменти, за жалост, също са много, ама наистина много. Безброй пъти съм имала усещането, че всичко около мен се срива. Че толкова лоши неща са минали през главата ми, че няма накъде повече. Съдбата постоянно ни изпраща по-трудни и по-трудни изпитания. Така е устроен животът. Но това, което не ни убива, ни прави по-силни, нали?!

- Как ви приемат хората в Момин проход? Завиждат ли, злословят ли? Все пак вие бяхте кандидат за кмет там...

- Ха-ха-ха, повечето са хорица, живели цял живот в това затворено общество и им е доста трудно да приемат „различни” от тях. Завиждат, злословят, клюкарстват, упражняват въображението си ежедневно, но какво имат те - скучен и еднообразен живот, това имат. Дори и в момента ми става забавно, като си спомня за техните небивалици. Въобще не ги обсъждам, не отговарям на провокациите им. Прекалено много ангажименти, цели и мечти за гонене имам, за да се занимавам с неща, които не са ми никакъв фактор.

- Как се роди идеята да участвате във филми за възрастни?

- Много пъти съм го коментирала това. С няколко думи да кажем, че това е била правилната посока следствие на политическите събития от 2019 година покрай мен. Иначе какво - цял живот криене, треперене някъде да не се появят личните ми снимки, да търпя унижения, подигравки, цинични подхвърляния по мой адрес и то не само към мен, а към семейството, децата. Разбира се, и сега може да ги има, но е съвсем различно. След всичката помия, която се изля покрай кандидатурата ми на местните избори за кмет, станах корица на емблематичното списание „Плейбой”, победителка в последния излъчван конкурс „Мис Плеймейт”, написах и книга. Стана ясно, че съм първата официална българска порно актриса. Избрах да не се крия, а да превърна това в професия. Сега отново съм първата номинирана за порно „Оскар” българка. Дай Боже, да мога да продължавам да се развивам и да постигам още и по-големи успехи.

Много хора ме питаха дали не се срамувам. От какво? Работя напълно законно, получавам добри доходи, с които отглеждам децата си, плащам си данъците. Да се срамуват участващите в корупционни схеми български политици, срещу които народа изригна на площада, а не аз – те вършат безобразия.

- Имате перфектно тяло. Спазвате ли хранителен режим и какъв е той?

- Благодаря, перфектно не бих казала, защото винаги има какво да се желае. Искам да смъкна още 2-3 килограма, които все ми се изплъзват. Старая се да се ограничавам откъм храната. Това е много трудно постижимо, за това спортувам редовно, правя си различни процедури.

- Подготвяте ли се за церемонията в Щатите и какви тоалети ще вземете за там?

- Първо визите трябва да подготвим, те са най-важното, без тях няма как. После ще мисля за всичко останало.

- Колекционирате ли плюшени играчки като зайчета, мечета и други?

- Лично аз не, но покрай децата имаме доста плюшени играчки вкъщи. Не е като да няма.

- Смятате ли, че сте постигнала върха на кариерата си или има още непокорени върхове?

- О, определено не съм достигнала върха, има още доста върхове за покоряване. Това до момента са стъпала към тях! Моят връх е много по-висок.

- Мечтаете ли и за какво?

- Всеки човек трябва да мечтае, това според мен е нещото, което ни държи живи и ни кара да продължаваме напред и да не се отказваме, когато е най-трудно. Аз за какво мечтая?! В личен план цялото семейство да сме здрави, да продължаваме да имаме такива отношения като сегашните, да станем още по-сплотени и още по-щастливи, децата ни да се развиват, да са целеустремени, да постигат своите мечти. В професионален план искам да покорявам върховете в порно индустрията.

Интервю за в. "Уикенд".