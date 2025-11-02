Мани от „Игри на волята“ – ВИП дилърка на кокаин

Мани Ву Нанг, екзотичната бургазлийка с виетнамски корени, нашумяла преди година с участието си в шоуто за изпитания „Игри на волята“, е разследвана от полицията в Бургас по подозрения, че е пласирала кокаин на богати клиенти в морския град.

Преди дни мъжът на 37-годишната хубавица - Стоян Стайков, беше зрелино арестуван при спецакция на маскирани полицаи от сектор „Специализирани полицейски сили“ след щура гонка из улиците на Бургас, а антимафиотите откриха в автомобила му

200 грама кокаин и 300 грама амфетамин.

Твърди се, че Стоян Стайков – Тянката бил следен от ченгетата в продължение на месеци след постъпили оперативни данни в местната полиция, че търгува с дрога и че пласира наркотици заедно с половинката си Мани в Бургас и в курорта Слънчев бряг. Разправят, че колоритната участничка от „Игри на волята“ била най-доверения пласьор на дрога на мъжа си и че отговаряла за ВИП клиентелата, като

разнасяла на баровци бял прах

след предварителна заявка. Мани носела кокаина в разфасовки от по 5 грама и получавала срещу дрогата сумата от 1000 лева. За да не събужда подозрения, брюнетката с виетнамска жилка в кръвта разнасяла кокаина само през деня, като работното й време приключвало в 18 часа, след което изключвала мобилния си телефон.

„Мани минава за една от най-оборотните дилърки на кокаин в Бургас и има постоянна клиентела от баровци. Иначе за мъжа й Стоян като улични пласьори на наркотици работят още две-три момчета, които продават на дребно амфетамин и кокаин“, признава пред „Уикенд“ бургаски полицай.

Твърди се, че антимафиотите от „Специализирани полицейски сили“ са изчаквали момента, в който мъжът на Мани Стоян Стоянов – Тянката ще пренася голямо количество наркотици, за да реализират акцията. Запознати с проведената полицейска акция в Бургас разправят, че Тянката е спипан, след като подставено лице на ченгетата от местния ъндърграунд му поръчал голямо количество наркотици уж за влиятелен украински клиент.

Тянката е заловен в 1 часа след полунощ във вторник срещу сряда, след като автомобилът му е спрян за проверка край бензиностанция. Мъжът на Мани натиснал газта и продължил по пътя, а близо до кръговото при входа на Бургас

изхвърлил два пакета през предния прозорец.

Гонката продължила още няколко минути, след което полицейски автомобили блокирали пътното платно. Впоследствие при извършените допълнителни претърсвания в района са намерени и двата пакета с дрога – 200 грама кокаин и 300 грама амфетамин. Неофициално се твърди, че Тянката е заредил дрогата от склад в село Маринка, където криел оромни количества наркотици. Депото обаче все още не е открито, а Стоян Стоянов мълчи като риба и отказва да сътрудничи на разследващите.

Неговата съпруга

Мани Ву Нанг засега не е задържана,

макар семейното жилище да е било обискирано. Там обаче ченгетата не са открили наркотици.

37-годишната бургазлийка Мани Ву Нанг придоби огромна популярност в цялата страна покрай участието си в шоуто за изпитания „Игри на волята“ и с интригите и скандалите, в които перманентно се забъркваше. Миналото лято Мани се омъжи за Стоян Стоянов – Тянката, с когото живее на семейни начала от 5 години. Нейният съпруг е с обемисто крими досие и многократно е залавян с наркотици. В Бургас коментират, че сега, когато Тянката влезе в затвора, наркобизнесът му може да бъде поет от Мани, стига разбира се и тя да не бъде привлечена като обвиняема от прокуратурата в Бургас като част от наркобандата на мъжа си.