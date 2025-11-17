Мариана Попова се сродява с топстилиста на Кърджали! Щерка й влюбена в Дерек

Голямата дъщеря на Мариана Попова от връзката й с италианския ресторантьор и сомелиер Ханес Перфлер - 16-годишната Мария-Магдалена, преживява първите си любовни трепети, научи ексклузивно "България Днес". Тийнейджърката е наследила хубостта на майка си и е нейно по-младо копие, подчертават колеги на певицата. Красивата девойка е в плен на нежни чувства към своя връстник от Кърджали - Дерек Деянов. Момчето е син на най-известния местен стилист Юлиан Деянов, наричан от всички в родопския град с арт прякора му Рушко.

„Да, двамата са приятели и изживяват първата си любов", потвърди новината за чувствата между двамата юноши топкоафьорът на Кърджали.

За „България Днес" Юлиан-Рушко уточни, че е близък от няколко години с Мариана Попова и любимия й мъж - актьора Веселин Плачков. "Така покрай нас се запознаха и децата ни", каза стилистът.

Той сподели още, че дуетната партньорка на Орлин Горанов в песента „Чуй“ неведнъж му е поверявала изработването на прическата си, както и много други родни звезди. Когато Дерек бил по-малък, подстригвал в най-модните тенденции и него, но днес тийнейджърът вече се харесвал с дълга коса.

Въпреки че наследникът на Рушко от дете е попил покрай баща си всички тънкости на занаята, по думите на коафьора нямало да поеме по неговия път. „Иска да се занимава с други неща“, каза за вестника семейният приятел на арт двойката.

Юлиан Деянов довери за "България Днес", че винаги, когато пристигнат в Кърджали, Попова и Плачков се срещат с него. А откакто голямата щерка на певицата и синът му са били докоснати от първата взаимна любов, девойката също ги придружавала, за да се види с наследника на топфризьора. „И ние с Дерек също често ходим в София", каза Рушко.

Най-известният кърджалийски коафьор допълни, че преди няколко дни екранният Левски е бил на частно посещение в града и двамата са имали вълнуваща и сърдечна среща.

Миналия месец пък в архитектурната емблема в Русе - Доходното здание, актьорът и любимата му жена са играли при препълнен салон спектакъла си „Виновни“. Под фотосите от представлението певицата е написала, че са дело на „Рушен Хас" - псевдонима на Юлиан Деянов в социалните мрежи, и е поставила до името му голямо червено сърце.

"За сватба обаче е много рано да се говори. Сега между двамата има едно чисто приятелство. Кой знае, може някой ден наистина да станем сватове с Мариана и Веселин. Но и нейната дъщеря, и моят син са още почти деца и само времето ще покаже как ще се развие в бъдеще тяхната връзка“, смята топстилистът на Кърджали.