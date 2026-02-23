Последни
Мария с гащички за 1430 евро! (HOT ФОТО)

Фолкпевицата Мария, която чукна 44 на 13 януари, пак заголи бедра с гащи за €1430. Съчетала ги е с блузка в същия десен за 1690 евро.

Новият ансамбъл, с който звездата не пропусна да се похвали в Инстаграм, е на марката Magda Butrym. Гащите едва покриват задните части на певицата, пише „България Днес“.

Това очевидно не я притеснява, защото Мария има перфектна фигура и може спокойно да си позволи кадри и в далечен, и в доста близък план. Попфолк дивата е съчетала комплекта с черни боти на високи токове черна чанта.

 

