Мартина похвали Дългия: Възхищавам се на Слави, уникален човек е!

Бившата жена на Слави Трифонов – танцьорката Мартина, от години няма нищо общо с него, има нов мъж и цели 4 деца, но продължава да споменава Дългия с добро. „Уникален е и като човек, и като професионалист”, отсече тя в интервю за Би Ти Ви. Към днешна дата обаче повече я интересува шаманизмът, отколкото телевизионните изяви и звезди.

„В момента, на този етап не поддържам никакви отношения със Слави, но мога да кажа, че това е уникален шеф. Мога да кажа само хубави неща за Слави, аз много му се възхищавам. Уникален е и като човек, и като професионалист. Много хора казват, че е лош, но той е страхотен. Аз не мисля, че е лош, мисля, че си върши работата и успява да извади най-доброто от всеки!” Тези мисли сподели Мартин в предаването „Преди обед”. Танцьорката гостува там заедно с новата си половинка Николай, с когото имат 4 деца. Бившата любима на Слави Трифонов видимо е напълняла, но твърди, че се чувства щастлива и в хармония със семейството и новото си социално положение. Тя се занимава с психосоматика, продава козметика и се увлича по шаманизма. С Николай били женени, но не пред закона. Врекли се във вечна вярност пред шаман.

„Имаме брак пред най-висшите сили”, твърди Мартина. Тя не вярвала в подписите пред държавните власти, затова отказвала да се разпише срещу документ за брачно обвързване. С мъжа й си направили шаманска сватба. Вече имали три родени деца, а четвъртото било на път, когато решили, че трябва да се свържат официално – според личните им разбирания за съдържанието на тази дума. Тъй като вярвали основно в енергии и много по-слабо – в официалното законодателство, намерили шаман, който да ги венчае с тайнствен ритуал, който няма никаква тежест пред закона. Има обаче тежест в собствените им глави и ценностни системи. Запознали се с въпросния жрец, докато учели сугестопедия. Обучението им включвало среща с шаман на ци гун – специална китайска практика за задвижване на енергията в тялото и подобряване на здравословното състояние. „Той е завършил медицина, но е изучавал и шамански практики”, твърди влюбената двойка. Мартина и Ники били много впечатлени от магьосника, сближили се с него и го помолили да ги ожени. Това била първата шаманска сватба, която той направил. Случило се преди 2 години, избрали датата 22 септември, защото е равноденствие – „много енергийна дата”, твърди Мартина. Специално за церемонията шаманът предизвикал небето да завали. Дъждът продължил само няколко секунди – колкото да изчисти всичко минало, твърди бившата жена на Слави. Според нея и вече законния й по шаманските правила мъж, същият човек, който ги е оженил, е накарал облаците да пуснат дъжд по време на сватбата. Той можел и да спира дъжда. „За пред нашата философия това е най-легитимната сватба”, отсече Мартина.

Тя може и да няма граждански брак с мъжа си, но е приела фамилното му име, за да бъде същото като неговото и на 4-те й деца. Отишла в съда и обяснила, че се чувства нещастна, че не носи фамилията Колева, а се казва Ганчева, което всъщност е бащиното й фамилно име. Така след съдебно дело името й вече е Колева.

Към днешна дата Мартина и Ники правят всичко заедно и твърдо вярват, че животът е енергия. Занимават се с психосоматика, убедени, че всяка болежка има своята емоционална и енергийна причина. „Вярваме, че всяко нещо има причинно-следствена връзка, завършили сме курсове, много сме си помагали с това”, споделя двойката. Ники например веднъж си ударил коляното и видял в една популярна книга, че това означава, че има прекомерно раздуто его.

Мартина пък след 4 деца вече не изглежда като балерина, но и танцуването по телевизията не й липсва. Достатъчно й било да е с Ники, с когото до ден днешен си говорели денонощно и енергиите им взаимно се подхранвали. „Толкова е фалшива тази суета! Много е хубаво да си на екран, особено ако можеш да кажеш нещо ценно, нещо, в което вярваш. Екранът не е лош, измислен е с много хубава цел”, смята бившата танцьорка, която обаче вече търси щастие извън екрана.

Децата на двойката са на година и половина, пет, девет и десет години. Засега не мислят за пето, но не крият, че и за трето и четвърто не са мислели, а ги имат. След второто раждане ги било страх, но намерили лекар, който работи с енергии, и страхът им преминал. Така създали третото и четвъртото си отроче.