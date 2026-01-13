Последни
Мъж, който стана жена, откри, че има дете!

Румен Димитров
2044

Транссексуалната Ива Хаджи хвърли истинска бомба! Родената като момче днес жена призна, че има дъщеря, за която разбира преди 8 месеца. По думите на Ива момиченцето вече е на 7 години и носи името Елена.

„Много исках да имам деца. Затова замразих сперма още на 18 години, когато започнах хормоналната терапия, за да се превърна в момиче“, повдига завесата 33-годишната Ива.

За да съхраняват материала безплатно, транссексуалната се съгласява част от него да бъде използван за донорство и именно така се появява малката Елена. Семейство, което изпитва затруднения да има собствени деца, се възползва от тази опция на банката за семенна течност.

„Един приятел ме заведе в дома й. Майката искаше да се запознае с мен. Така се у случиха нещата. Като сцена от филм е. За съжаление, тя не живее в добри условия. Смятам да си я взема. Дъщеря ми има нужда от мен“, допълва трансмоделът.

Ива Хаджи е родена през 1993 г. името Иво. Отгледана от баща си и двете си сестри в София. Още от дете посяга към кукли, гримове и рокли. Година преди бала  шокира всички, като се появява в училище с женски дрехи. Пътят към женската идентичност завършва преди 3 години в Тайланд, когато лекари отстраняват мъжкото й достойнство.

В момента живее с приятеля си Тодор, който знае за детето и я подкрепя. Малката Елена не е наясно с обстоятелствата, но по думите на Ива двете много си допадат.

„Викали са ме няколко пъти у тях да я гледам. Елена много ме харесва и все иска да си играем заедно, да рисуваме.

Тя не знае, че съм й родител. Скоро мисля да я взема, но трябва да се чувствам стабилна“, признава Хаджи.

