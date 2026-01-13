Мъж, който стана жена, откри, че има дете!

Транссексуалната Ива Хаджи хвърли истинска бомба! Родената като момче днес жена призна, че има дъщеря, за която разбира преди 8 месеца. По думите на Ива момиченцето вече е на 7 години и носи името Елена.

„Много исках да имам деца. Затова замразих сперма още на 18 години, когато започнах хормоналната терапия, за да се превърна в момиче“, повдига завесата 33-годишната Ива.

За да съхраняват материала безплатно, транссексуалната се съгласява част от него да бъде използван за донорство и именно така се появява малката Елена. Семейство, което изпитва затруднения да има собствени деца, се възползва от тази опция на банката за семенна течност.

„Един приятел ме заведе в дома й. Майката искаше да се запознае с мен. Така се у случиха нещата. Като сцена от филм е. За съжаление, тя не живее в добри условия. Смятам да си я взема. Дъщеря ми има нужда от мен“, допълва трансмоделът.

Ива Хаджи е родена през 1993 г. името Иво. Отгледана от баща си и двете си сестри в София. Още от дете посяга към кукли, гримове и рокли. Година преди бала шокира всички, като се появява в училище с женски дрехи. Пътят към женската идентичност завършва преди 3 години в Тайланд, когато лекари отстраняват мъжкото й достойнство.

В момента живее с приятеля си Тодор, който знае за детето и я подкрепя. Малката Елена не е наясно с обстоятелствата, но по думите на Ива двете много си допадат.

„Викали са ме няколко пъти у тях да я гледам. Елена много ме харесва и все иска да си играем заедно, да рисуваме.

Тя не знае, че съм й родител. Скоро мисля да я взема, но трябва да се чувствам стабилна“, признава Хаджи.