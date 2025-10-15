Мъжът на Русата Златка арестуван за черно тото

Карен Хачатрян и брат му Юри са прибрани след разкрития на Международната агенция за честност и почтеност в тениса

Мъжът на Русата Златка е закопчан заради черно тото! Карен Хачатрян и брат му Юри са прибрани при акция на ГДБОП сутринта след разкрития на Международната агенция за честност и почтеност в тениса (ITIA), че имат пръст в уреждане на тенис мачове.

Според първоначалната информация освен двамата братя, които са бивши тенисисти, има и други задържани. Антимафиоти са разпитали плеймейтката Златка Райкова, както и други свидетели. Русата сексбомба се е опитала да обясни пред следователите, че двамата с мъжа й не се интересуват от хазарт и не залагат, а имат достатъчно други доходи. Самата тя има онлайн магазин за дрехи.

Преди броени дни Златка отпразнува рождения ден на сина си Благой от връзката си с Благо Джизъса. Преди това семейството заведе хлапето до Португалия, където изгледаха мач на националите по футбол с участието на Кристиано Роналдо.

За проблемите на Карен със закона стана ясно още през 2019 г. Тогава Международната агенция за почтеност в тениса (ITIA) съобщи, че братята Карен и Юри Хачатрян са временно отстранени от професионалния тенис от независимия служител по изслушванията за борба с корупцията проф. Ричард Макларън.

Наказанията са свързани с разследвания, предприети от Звеното за почтеност в тениса, относно предполагаеми нарушения на Програмата за борба с корупцията в тениса. Съгласно правилника на братята е отнето правото да се състезават или да присъстват на събития, организирани или признати от ръководните органи на спорта.

По това време Карен е на 3021-во място в класацията на световния тенис за сингъл, а Юри - на 3126-о място. Една от последните регистрации на Карен от това време е като инструктор в "Локомотив 1929" - София.

От съобщение на тенис звеното тогава става ясно, че двамата Хачатрян са били осъдени за редица корупционни престъпления. Карен Хачатрян е получил доживотна забрана от спорта и глоба от 250 хил. долара, а Юри е отстранен за 10 години и е глобен с 50 хил. долара.

Разследване на звеното установило, че между 2017 и 2019 г. Карен е бил замесен в 5 случая на уреждане на мачове, 9 случая на склоняване на други играчи да не полагат максимални усилия. Освен това многократно отказвал да съдейства на разследването. По-малкият му брат е наказан за корупционни подходи към колега професионален играч, предоставяне на устройства, с които е манипулирал, за предоставяне на невярна информация, за тенис залагания и др.

"Ние нямаме обвинения за черно тото или манипулиране и фиксиране на дадени мачове. Детайлното разследване срещу нас е в много по-малка сфера, която не е свързана с уреждане на мачове", каза тогава Карен Хачатрян.

"Следят ни от 2 години. Имат съмнения и обвинения към нас. Имаме мачове със съмнителни резултати, които са въз основа на лоша игра и лоша форма. Категорично отхвърляме твърдението, че сме участвали в манипулиране на срещите", добави и Юри.

Юри и брат му преди години са санкционирани за намеса в тенис мачове

След разкритията на тенис звеното запознати коментират, че милионите на Карен за скъпи коли и екзотични екскурзии са именно от черното тото.

Проверка на вестника в Търговския регистър показва, че Карен има две фирми. В "Карен и З", която се занимава с енергия от възобновяеми източници, е съдружник със Златка. Двамата са управители и на търговското дружество "Златка 2018".