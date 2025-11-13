МЕГА СКАНДАЛ! Заплашват Мария с ОТВЛИЧАНЕ! Рашев син пуснал жалба за 10 милиона

Фолк певицата Мария е силно притеснена за живота си и този на своите близки. Това научи ексклузивно HotArena.net, след като стана ясно и че изпълнителката е подала жалба в адвокатска колегия срещу Александър Рашев – адвокат и част от ИТН.

Оказва се, че Рашев е интимен партньор на бившата на съпруга на Мария – Теодор, която е която е готова на всичко, за да прави живота им черен. Рашев е пуснал жалба от името на любовницата си срещу фолк певицата в размер на 10 000 000 лв.

Мария е получила съдействие и от лекар в деня, в който е разбрала точно какво е замислено и насочено към нея и семейството й.

Изнудване по административен път или психически тормоз върху Мария и семейството й? Все още не знаем! Факт е, че певицата публикува в социалните мрежи скрийншот от разтърсващо съобщение, което е получила: „Ще те отвлечем!“. В поста тя добави, че има достатъчно основания за притеснение и считане на съобщението за реална заплаха

Потърсихме я за коментар, но тя ни увери, че в следващите дни, когато се събере от ситуацията, ще се изкаже!