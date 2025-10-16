Микяй от „Игри на волята“ и жена му се разделиха

Борецът Микяй Наим е разделен с жена си Ясмин Кирилова.

За това призна половинката на спортиста в социалните мрежи. Двамата, които доскоро изглеждаха като стабилно семейство, вече живеят разделени. Ясмин е с техния син в Димитровград, докато Микяй се е установил в София.

„За никого не е тайна, че ние имахме прекъсване на отношенията, а поради една или друга причина сега живеем разделени“, откровена е Кирилова.

Въпреки че заедно преживяха множество трудности, двамата изглежда не са успели да изгладят взаимоотношенията си. Сред най-тежките им периоди бяха заплахите срещу красавицата и сина й. Семейството стана жертва на ужасяващ тормоз от психично болно момиче, което в продължение на повече от година ги сплашваше с обаждания и послания, включващи смъртни закани. Тогава Ясмин и Микяй се крепяха заедно и не позволяваха това да съсипе отношенията им, които градят от ученическите си години, но към днешна дата очевидно нещата между тях са се пропукали.

Ясмин споделя, че е много честен човек и не се притеснява да говори за проблемите си и за отношенията си. Брюнетката казва, че не може да бъде фалшива и да разиграва щастлива връзка, ако всъщност не е такава, а предпочита да показва нещата такива, каквито са.

„Просто съм си такъв човек и когато имам нещо, си го показвам. Не мога да бъда фалшива и да разигравам някаква щастлива връзка, а тя всъщност да не е такава. Не мога да го правя това. Не е за всеки. Най-добре е за мен да си себе си и да показваш това, което ти е на душата. Ако постоянно се преструваш, рано или късно ще си проличи“, допълва младата майка.

В публичното пространство се появиха слухове, че изневяра е довела до разрива между двамата, а покрай телевизионната слава на Микяй самочувствието му осезаемо нараснало. Наим участва в шестия сезон на риалитито „Игри на волята“. С изявата си не остана в историята като победител, но беше запомнен с честната си игра и мъжката дума, която не престъпи нито веднъж. Заради силата и издръжливостта, които притежава, там му излезе и прякорът Джобния Херкулес.

Макар нито един от двамата доскоро влюбени да не е потвърдил официално твърдения за изневяра, почитателите на двойката не крият разочарованието си.

„Жалко за детето, а и за нея - изглежда добро момиче“, коментират фонове в социалните мрежи.

Микяй и Ясмин са се разделяли и преди. Още по време на нейната бременност отношенията им са на пауза, а Ясмин се надява, че след раждането на детето семейството ще се събере отново и ще се заздрави. Днес Кирилова отглежда малкия им син в родния си Димитровград, докато Микяй се е посветил на спортната си кариера и живота в столицата. Красавицата е изтрила повечето им общи снимки, но от време на време се появява някой фотос на семейството, от което става ясно, че Микяй вижда сина си и полага грижи за него.