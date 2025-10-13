Мирослав е победителят в „Игри на волята“! Ще се изненадате кой е на трето място! https://hotarena.net/laifstail/miroslav-e-pobeditelyat-v-igri-na-volyata-shte-se-iznenadate-koy-e-na-treto-myasto HotArena.net

Мирослав, Калин и Алекс ще са тримата финалисти в този сезон на "Игри на волята". Този упорит слух обикаля в публичното пространство, след като риалитито беше заснето през лятото по Северното Черноморие и изходът на телевизионната игра към днешна вече е ясен за мнозина.

Според предварителна информация Мирослав, който в момента е част от жълтия от- бор на "Завоевателите", ще е големият победител в седмия сезон на "Игрите“. През миналата седмица 36-годишният бизнесмен от София беше на елиминация, но успя да се спаси заедно със съотборничката си Йоана, пише "България Днес".

Фаворитът за победа започна по-късно участието си в предаването и първоначално беше изгнаник на блатото, но впоследствие успя да се пребори за място сред титулярните бойци. През последните седмици именно името на Мирослав най-често се споменава публичното като вероятен победител. Ако това се окаже вярно и в този сезон на "Игри на волята" и няма да станем свидетели на жена на първото място.

Младият мъж развива собствени бизнеси в сферата на фотографията и приключенските експедиции. Смята се за изключително добре пространство подготвен както физически, така и стратегически за всички изпитания и няма да е изненада, ако наистина грабне голямата награда от 100 хиляди лева.

Наблюдатели сочат още, че любимецът на публиката Калин от "Феномените" ще остане на второ място, въпреки че е един от най-силните участници този сезон. Младежът е на 26 години и се занимава с 3D визуализация и анимация. Извън професията Калин е с приключенски дух и се занимава със скално катерене, екстремни ски, рафтинг и всякакви високоадреналинови дейности.

Най-голямата изненада при призьорите ще донесе Алекс, който е определян като слаб участник, но според анализатори ще грабне бронзовия медал с третото си място. 50-годишният софтуерен инженер е изживял американската мечта, работейки за някои от най-големите IT компании в света. Има 6 деца, като всяко едно от тях е кръстено на него. Връща се в България, където отново намира любовта. Досега на няколко пъти Алекс се забъркваше в скандали, предимно с Наталия от своя отбор на "Феномените“, и се провали като капитан на тима.

От другите любимци на публиката Траян ще завърши на 5-о място, а Ръждавичка дори няма да до челната шестица.