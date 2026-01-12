Мис България проговори за мъжа до себе си си: Оставих го в 2025 – там му е мястото! https://hotarena.net/laifstail/mis-balgariya-progovori-za-mazha-do-sebe-si-si-ostavih-go-v-2025-tam-mu-e-myastoto HotArena.net

„Оставих доста неща в 2025 година. Разделих се с приятелства, които съм смятала за истински, с връзка и с немалко важни за мен емоции и ситуации. Но знам едно - ако някой е трябвало да бъде част от живота ми, щеше да направи място за себе си и в 2026. Всичко останало просто е изпълнило ролята си и е останало там, където му е мястото.“

Тази равносметка за изминалата 2025-а си направил Мис България 2020 Венцислава Тафкова. От думите й става ясно, че е загърбила връзката с тайнствения мъж, с когото светските хроникьори често я спрягаха, пише Show.bg.

Пловдивската красавица никога досега не е коментирала личния си живот и любовни връзки. За първи път тя се осмени да говори за мъжа до себе си, пък макар и той вече да е в миналото. Кой е той и подробности около връзката им обаче, Венцислава не издава.

Единствено става ясно, че фолк дивата не съжалява за раздялата, а дори напротив – благодарна е за научените уроци.

„Беше година на изчистване и осъзнаване. Ако някой е бил част от живота ми, значи съм го обичала и никога не бих му навредила. Пуснала съм всичко, което е трябвало да остане в старата година с любов и благодарност“, смирено завършва Тафкова в отговор на въпроси на свои последователи в Инстаграм.