Мис България: След гледане на Таро ми се случиха зловещи неща

„Съветвам ви да внимавате с картите Таро! Имаше период, в който залитнах по него и тогава животът ми тръгна надолу. Започнаха да ми се случват само лоши, дори зловещи неща!“, алармира Венцислава Тафкова свои последователи.

Попитана дали вярва във врачки, баячки и карти Таро, Мис България 2020 е категорична, че с тези неща трябва да се внимава. По думите й, самата тя също е имала период, в който е залитнала по картите за гадаене, но не се е чувствала добре и дори имала усещането, че животът й е обладан от демони. След горчивия си опит, миската заключва, че това е тъмна енергия, с която по-добре да си нямаш работа, пише Intrigi.bg.

За сметка на това пък допълва: „Не вярвам в баячки, гледачки, ходжи и подобни шарлатански практики. Доверявам се на астрологията, защото е точна наука“.

Венцислава сподели, че дори се доверява на личен астролог и се е убедила в точността на тази наука.

„Астрологията не само може да ти покаже верния път на развитие и себеизрастване, но и с поразителна точност да посочи последващи важни събития в живота ти“, категорична е Тафкова.

Първата миска, дръзнала да смени попрището и да стане фолк певица, неведнъж е споделяла, че е много суеверна. Тя никога не се разделя с кръстчето на врата си, за което смята, че я пази от лоши очи. Затова и пази личния си живот далеч от публичното пространство, спазвайки максимата, че щастието обича тишината.