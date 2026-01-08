Мрежата завря: Калканите на Митьо Очите - пълни с бело!

Димитър Желязков, известен в обществото и в ъндърграунда като Митьо Очите, заковава гигантски калкани. За успешния си улов сподели самата кримка в социалните мрежи.

Несебърският бос очевидно не е забравил рибарския занаят, защото преди години се занимаваше с улов на рапани. Калканите, които Митьо Очите успява да улови, са доста големи и със сигурност вече ги е сготвил и похапнал вкусно със семейството си.

"Калкан 10 кг, ако щеш. Паламуд също. Айде!", хвали се гордо ъндърграунд героят, който вече е повече инфлуенсър, а не бандит.

Как обаче са уловени калканите и паламудите, не е ясно, но най-вероятно не е било с въдица. Очите не прилича на човек, който ще стои спокойно с часове на този студ и ще чака някоя риба да му клъвне. Най-вероятно е изкарал лодката си навътре в морето и ги е уловил с друг метод. Възможно е и да са отишли с приятели по мъжки и наистина да са заметнали по някоя друга въдица, но Митьо не издава как точно се е сдобил с урожая.

Очите, който има доста фенове в социалните мрежи, получава доста майтапи, както и хвалби в коментарите.

"Напълнил ги е с бело", "белото му показа тъмната страна", "покажи рапани", "най-добрият рапанджия", гласят някои от коментарите.

Някои от неговите почитатели обаче изглеждат доста притеснени, защото има доста коментари, в които хората питат от какво е болен Очите. Други пък веднага се втурват в негова защита и казват, че просто е остарял.

Едно е ясно и това е, че Митьо Очите наистина улегна. Вече води доста по-спокоен начин на живот, отделя повече време на близките си, а и се старае да бъде добър дядо, защото вече има няколко внучета.

Очите не се забърквал в никакви кримисхеми в последните години, поне не и такива, които да са стигнали до съдилищата и до обществото.

Единствено е подсъдим за тартор на престъпна мрежа. В момента срещу него има две дела - едно в София и едно в Бургас.

Очите и още 12 негови авери бяха погнати като част от престъпна група за изнудване, принуда чрез заплахи, палежи и разпространение на наркотици. Желязков е обвинен за ръководител на групата, която според прокуратурата е действала в периода 2013-2018 г.

В началото на 2020 г. започна и процесът, но прокуратурата претърпя сериозен провал. Към момента делото все още е доникъде.

В момента изглежда, че Очите е загърбил стария си начин на живот и се наслаждава на семейството си, което не виждаше години наред, докато бе по затворите.

Кримката твърди, че рибата тежи 10 кг