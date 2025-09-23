На 52 години: Радуканов стана нацепен батка (Снимки)

Здраво тяло като на културист е направил бившият треньор на ЦСКА Милен Радуканов. Това става ясно от кадри от семейната му почивка в Гърция. Цялата фамилия е избрала да закрие летния сезон с ваканция на Халкидическия полуостров в южната ни съседка.

Златното момиче на българската художествена гимнастика Мадлен Радуканова показа от плажа фигурата на известния си татко. Радуканов е само по бански шорти и гол от кръста нагоре. 52-годишният специалист от Видин е напомпал яки мускули на ръцете и здрави плочки по корема. Той не изневерява на стила си с гладко избръсната да нула номер глава.

„Фамилно пътуване 2025. С деца на море никак не е зле, стига да има много ръце, които да помагат. С четири се оправихме, ще видим догодина“, споделя Мадлен.

Радуканов и съпругата му Наташа са в компанията на двете си дъщери със зетьовете, както и двете внучета. Гимнастичката стана майка на малката Карина в началото на миналата година. Плътно до нея е мъжът й Божидар Темелков, който е шампион по джудо. Голямата щерка на Радуканов - Лили, пък роди момченце преди по-малко от годината. Тя има дългогодишен приятел на име Дарин Иванов.

Златното момиче от шампионския ансамбъл в Токио 2021 винаги е имала много силна връзка с татко си Тя разкрива за това специално пред „България Днес“.

„Баща ми винаги е бил моя опора и ми е давал ценни съвети. Никога не ме е притискал да правя нещо от негова амбиция, винаги ми е давал свободата да взимам решенията си сама. Въпреки това той винаги е бил до мен и заедно стигнахме до олимпийския златен медал в Токио. Имало е моменти, в които съм взимала трудни решения, като дали да продължа като индивидуална състезателка, или да стана част от ансамбъла. Родителите ми винаги изказваха мнение, но финалната дума беше моя“, разказва Мадлен Радуканова. Нейният баща е сочен като един от вариантите за нов г треньор в ЦСКА Той не е водил клуб от 5 години насам, като за последно бе начело на „Септември". Бившият футболист на „армейците" веднъж вече беше начело на отбора през 2011 година, когато ЦСКА спечели Купата и Суперкупата на България под негово ръководство.