Най-накрая! Мис България пощади животните! Стана „еко“ заради тренда

Лисиците, норките и енотите могат да си отдъхнат! Мис България 2020 Венцислава Тафкова най-накрая реши да ги пощади, като се насочи към далеч по-хуманните палта от екокожа. Макар и само за да е в тренда…

Новоизлюпената фолк певица тези дни се щракна с изключително модерните последно време дългокосмести палта от екокожа. Популярни дами по цял свят буквално са полудели по тях – всяка втора рускиня, украинка или холивудска знаменитост може да бъде видяна облечена с подобна връхна дреха. У нас в тренда са Николета Лозанова, Галена, Алекс Богданска и много други.

За да не остане назад с модата, Венцислава е решила да зареже любовта си към естествените палта, заради които екозащитници неведнъж я нападаха през годините.

Припомняме, че екоактивисти скочиха срещу носителката на титлата „Мис България“ заради модните й предпочитания към дрехи от естествен косъм. Ден през ден тя се снимаше с различни палта от животни – сребърни лисици, норки и други. „В гардероба си имам и палта от екокожа - обличам това, което ми харесва. Но не забравяйте, че екопалтата се произвеждат в също толкова несъвместими с екостандартите димящи заводи“, защити се тогава Тафкова.

Е, явно сега, когато модата е насочена към дългокосместите изкуствени палта, миската очевидно е решила да пощади лисиците, за сметка на димящите заводи…