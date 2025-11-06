На визита в Египет: Генерал Деси се нагизди с ИЗНОСЕНА „змийска“ роля (Снимки)

Гардеробът на Десислава Радева, изглежда, е в криза. Преди години за президентската съпруга бе неписано правило на всяка своя изява да показва нов тоалет, като няколко дизайнери се грижеха за визията ѝ.

Една от тях бе Невена Николова, която сътвори наистина впечатляващи тоалети за срещите на Радева с Мелания Тръмп и Брижит Макрон в Брюксел.

От известно време обаче прави впечатление, че съпругата на Румен Радев вади от „нафталина“ стари тоалети с надеждата, че никой няма да си спомни, че вече са обличани, писа "Ретро".

Само дни след като заведе Десислава да разгледа Саудитска Арабия, първата двойка бе на поредната си задгранична екскурзия – този път в Египет. По покана на президента Абдел Фатах ас-Сиси Радев и жена му се появиха на официалната церемония по откриването на Големия египетски музей в Гиза.

От разпространените от прессекретариата на държавния глава снимки стана ясно, че Генерал Деси се е нагиздила със „змийската“ роля, с която сме я виждали поне на две различни събития и у нас.

Точно преди две години президентската булка се появи със същата дреха на тържествен концерт в Държавната опера в Бургас. Тогава обаче фокусът бе не толкова върху роклята със змийска шарка, която много прилича на модел от колекция на H&M, колкото върху гипса около китката на лявата ѝ ръка.