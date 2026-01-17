Нана с разтърсващо признание: За ТРЕТИ ПЪТ ме диагностицираха с рак

Разтърсващо признание направи култовата телевизионна звезда Нана Гладуиш. За трети пореден път водещата е диагностицирана със страшната диагноза рак.

"Преди няколко седмици отидох на лекар, тъй като имах едно малко образувание, което ме дразнеше. Всички очакваха, че то е почти нищо - някаква си там кератоза, но биопсията показа рак на кожата. Да кажем, че съм някъде по средата - немного добре, немного зле, но всичко според лекарите е абсолютно под контрол, защото е хванато навреме", оповести пред аудиторията си в инстаграм емблемата на "Съдебен спор". Злокачественият тумор, се намира в горната част на главата на Нана.

Думите са изключително тежки, но са изречени с нечовешката сила на жена, изправена за пореден път пред една от най-страшните болести в съвременната история.

"Не искам да се жалвам и да ви се тръшкам тук, защото съм преживяла доста неща и това смятам, че е от по-леките или поне се надявам. Исках да ви призная, че се чувствам виновна. Доктор Гаврилова отдавна ми говореше за слънцезащита. Аз никога не съм използвала такава", сподели с лека тъга Гладуиш, която прави разкритието съвсем спонтанно на паркинга на болница в Маями.

Водещата разказва и за своето детство, в което нонстоп била по палатки през лятото, където слънцето жарело доста силно. Единствената й "слънцезащита" тогава била да си облече тениска отгоре.

"За мен изгарянето бе като закуска - намазваш се с кисело мляко и чакаш да ти мине, но сега разбирам, че последствия има и те понякога са неприятни и сериозни. Единственото нещо, за което много ме е яд е, че отново съм поставена в ситуация да съм малко на колене и да се съобразявам с операции. Да, докторите трябва да изрежат малко, но ме посъветваха да ида до Колумбия, защото имам такова предстоящо пътуване, и да го направя после. Така че, стискайте ми палци на 29 януари", прикани феновете си екранната любимка.

С посланието си Гладуиш не търси съжаление. То по-скоро е предупреждение.

"Искам просто да ви кажа наистина - не пропускайте да защитите себе си. За разлика от някои други онкологични заболявания ракът на кожата може да бъде предотвратен на много висок процент", предупреди последователите си борбената дама.