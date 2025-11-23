Наталия Симеонова смъкна 20 кг с инжекци

След години на изнурителна борба с излишните килограми, бившата тв водеща Наталия Симеонова най-после успя да постигне положителна промяна във външния си вид. Емблематичната водеща, позната на поколения българи като „феята на любовта“, е свалила цели 20 килограма и изглежда като нов човек, видя репортер на „Уикенд”.

Тайната зад трансформацията й се крие в инжекциите за диабетици и проблеми с инсулиновата ризестентност -„Оземпик”. Симеонова никога не е крила борбата си с теглото, която на моменти излизаше извън здравословни граници. Никоя диета не успя да помогне на блондинката в дългосрочен аспект, а при нея килограмите ставаха все повече. Сега обаче, благодарение на съвременната медицина, тя се радва на ново самочувствие и видимо вталяване.

„Оземпик” е медикамент, създаден първоначално за диабет тип 2, но напоследък набира все по-голяма популярност като средство за отслабване, въпреки големите си странични ефекти. Инжекциите потискат сериозно апетита и регулират нивата на кръвната захар, което помага на организма да изгаря мазнини по-ефективно.

Близки до водещата споделят, че Наталия е преминала терапията под лекарски контрол и в комбинация със здравословен режим и разходки на чист въздух е успяла да постигне забележителен резултат. Въпросът е дали ще успее да задържи теглото, след като спре да се боде.

Куп известни личности, които години наред водеха битка с кантара изненадващо започнаха да отслабват след появата на „Оземпик”. Разбира се, по-голяма част от тях твърдят, че е с диета, спорт и здравословно хранене, но защо не се вталиха така преди 10-15-20 години. Галена, Мария Илиева, Антония Петрова, Мила Михова, Симона Загорова, Марта Вачкова, лидерът на „Да, България” Ивайло Мирчев и мутрата Митьо Очите отслабнаха с инжекциите, а Деси Слава, Андреа и Оля Малинова също си биеха и се вталиха, но бързо ги спряха и си върнаха свалените килограми. Оказа се, че при „Оземпик” също има йо-йо ефект. Наскоро Деси Слава призна, че много е свалила с препарата, после го е спряла, качила е една част от сваленото тегло, направила е втори курс, но тогава не й действали толкова силно и почти не смъкнала, след това се отказала и заложила на ограничения в храната – най-сигурният и разумен начин за вталяване. С това си признание блондинката показа, че не само има глас и талант, а и акъл, решавайки да не си съсипва здравето с инжекциите за диабетици, които дори могат да доведат до смърт. Препаратът не е безобиден и трябва да се използва само по лекарско предписание и под стриктен контрол.

Възможни сериозни рискове при употреба на „Оземпик” са цял куп - панкреатит, проблеми с бъбреците, гастропареза (забавено изпразване на стомаха), рак на щитовидната жлеза, тежка хипогликемия, алергични реакции, анафилактичен шок.

„Оземпик” не е козметично средство. Въпреки че в момента се използва масово за отслабване (особено в световния шоубизнес), той е лекарство за диабет тип 2, и не е одобрен във всички държави за използване при хора без диабет, дори с наднормено тегло. Има докладвани случаи на смърт свързани с употребата на „Оземпик”, най-често поради панкреатит, бъбречна недостатъчност или гастропареза, но не може винаги да се докаже пряка причинно-следствена връзка. В средата на 2024 г. в няколко страни имаше разследвания за смъртни случаи при хора, използвали препарата за отслабване без медицинска необходимост, въпреки това световните и родните звезди продължават да го използват.