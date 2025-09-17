Най-мразеният ерген ТАЙНО стана татко! Вижте подробности

От екрана на „Ергенът“, където дразнеше цяло поколение зрителки, до пелените и безсънните нощи – Алек Младенов най-после влезе в роля, в която няма как да се прави на интересен. Заедно с половинката си Царина, двамата признаха в подкаст, че от три месеца вече сменят памперси и живеят в режим „недоспиване“.

Царина, която явно има железни нерви, сподели, че понякога буквално мрази Алек – нещо, което феновете на „Ергенът“ биха потвърдили с две ръце. Той пък философски отвърнал, че вече се е научил да мълчи, когато трябва.

Сладникави признания от сорта „тя е палитрата от всичко“ също не липсваха – явно Алек се е върнал към репликите си от шоуто, само че този път с адресат в дома си.

Историята им започва още преди „Ергенът“, но съдбата решила да ги сблъска пак и да докаже, че дори най-мразените риалити герои могат да си намерят фенка, която да ги обича… и да им роди дете.