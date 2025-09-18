Най-накрая! Вижте мъжа на Ева Веселинова! Първи папарашки кадри на тайнствения мачо

Ева Веселинова най-сетне бе изловена с мъжа, когото години наред криеше като най-строго пазената си тайна, пише Intrigi.bg. Блондинката, която в момента гледаме в хитовото риалити „Traitors: Игра на предатели“, винаги е показвала охотно близнаците си Стефания и Борис, но никога – нито една снимка с баща им. Досега.

Папарашки кадри от романтичната ѝ почивка на Северното Черноморие преди месец разбиха мистерията – ето го красавецът, който държи сърцето ѝ. Висок, атлетичен и с чар на кино звезда, мъжът на Ева се оказа и повече от отдаден татко – помага във всичко по децата и не се притеснява да бъде втората майка в дома.

Защо толкова време го криеше? Отговорът вероятно е прост – изглежда твърде добре и Ева пази ревниво щастието си. Двамата живеят заедно без брак, а тя категорично заявява, че не бърза за бяла рокля. „Не ми липсва сватба, а и нови деца не планирам – засега се фокусирам върху кариерата“, отсича бившата панелистка на „На кафе“.

Кариерата ѝ, всъщност, е една от причините тайнственият ѝ любим да остане в сянка толкова дълго. Ева започна пътя си в „Господари на ефира“, след това мина през сутрешния блок на Гала, а днес прави собствено онлайн предаване. Именно новият ѝ проект я върна с гръм и трясък в светските новини.

Близнаците ѝ се родиха през април 2021 г. и оттогава двойката сама се справя с грижите по тях. За първи път Ева се отделила от Стефания и Борис именно заради снимките на „Traitors“ – макар и само за две седмици.

Докато родителите ѝ живеят на идиличния Санторини, блондинката предпочете България – и любовта, и кариерата я задържат тук. А сега, след появата на първите снимки на нейния мъж, можем спокойно да кажем: пазила го е, защото е истински трофей!