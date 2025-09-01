Нешка Робева и Никол Станкулова зоват: Махнете таксата при джипито!

"Потребителската такса трябва да отпадне. Държавата трябва да плаща необходимата заплата на лекарите, за да нямат нужда от допълнително финансиране. Всеки който внася здравни осигуровки, трябва да може да си позволи посещение при личния лекар." Това коментира Никол Станкулова. Нешка Робева споделя мнението на Станкулова.

"Повишаването на таксите, което би засегнало пенсионерите, може да се определи като геноцид."

И според двете общественички парите, които отделяме за здравеопазване, са много високи. Като пенсионер, Робева разкрива, че не приема много лекарства, но не разчита и само на пенсията си, пише България Днес.