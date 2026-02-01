Ники от „Черешката“ е спала с един-единствен мъж през живота си

Никол Ризова, която е сред участниците тази седмица в „Черешката на тортата“, е на 27 години и е била интимна само с един мъж. Младата певица е вярна на първата си любов – Цветан Маринов, с когото миналата година победиха в състезанието за двойки „Един за друг“ и се замогнаха с 67 716 лева. Двамата са неразделни, откакто се запознали като ученици. Живеят скромно, но щастливо, обичат се и творят музика. Ники и Цецо работят на свободна практика. Изявяват се като „Niki R:ce“.

„На мен Цецо ми е първата връзка и първият човек, с когото съм била някога“, признава Никол. Когато се запознали, Цецо, който е от Бяла Слатина, бил в осми клас, а тя – в девети, в музикалното училище в София. Година след първата си среща, двамата се целунали. Това се случило на купона на певицата за рождения й ден. Оттогава Ники и Цецо са неразделни. Преди да станат гаджета, певицата имала предчувствието, че в бъдеще със съученика й ще са свързани или в музиката, или в любовта. Оказала се права и в двете си предположения.

След като се прочуха с участието си в романтичното предаване „Един за друг”, Ники и Цецо имат повече участия и непрекъснато пътуват. Изявяват се на различни събития не само у нас, а и в чужбина. Двамата планират още нови песни и кроят планове за семейство. „Искам да имаме поне едно дете, преди да навърша 30“, споделя певицата. Тя и любимият й вече разполагат с по-голям бюджет, а и имат известна финансова сигурност, благодарение на повечето си участия, а и заради солидната сума, която спечелиха в шести сезон на „Един за друг” през пролетта на миналата година. Въпреки това, Ники и Цецо още живеят в тясната квартира, която показаха в романтичното предаване.

Още когато 27-годишната певица беше анонсирана като един от участниците в кулинарното предаване „Черешката на тортата“, възникна въпросът къде ще посрещне гостите си, ако с Цецо продължават да живеят на стария си адрес. Промото на епизода на „Черешката на тортата”, в който певицата е домакиня, създаде впечатлението, че с Цецо най-после са сбъднали мечтата си да се преместят в по-просторна квартира. Видя се нова запазена кухня с фурна и абсорбатор, за какъвто в тясната си квартира не могат и да мечтаят. Макар и бегло, все пак се видя малко от всекидневната – голяма трапезна маса и скрин, на който има цветя и снимки. А до него - голям шкаф с посуда.

Уви, оказа се, че просторното и добре обзаведено жилище не е новата квартира на младите. Още с отварянето на вратата на апартамента певицата обясни, че не живее в него към момента. Но тъкмо в това жилище е израснала. Решила да посрещне гостите си в „Черешката” в семейния апартамент, защото жилището, в което с Цецо живеят, е много тясно. И просто е невъзможно да съберат толкова гости, пък и да сготвят за тях

И наистина е така. Възтясната квартира, която влюбените показаха във визитката си за „Един за друг“, се състои от две малки стаи. В тях Никол и Цецо са събрали покъщнината си. Някак са сместили даже китарите на Цецо. Спалнята е и всекидневна, в която са разположили звукозаписната си техника, с която творят музиката си. Тук съхраняват и китарите на Цецо. В спалнята-всекидневна младите и сушат дрехите си. Ползват сгъваем простор, който разгъват при нужда. Тъй като вещите им са много, а пространството - малко, няма място дори за нощно шкафче. Затова Никол разполага козметиката си на два калъфа, в които любимият й държи китарите си.

Кухнята е още по-тясна. В нея все пак са събрани малък хладилник, мивка и пералня, а над нея има котлонче, на което влюбените си готвят. И да имаха пари за фурна, преди да спечелят наградата от „Един за друг”, Ники и Цецо не можеха да си купят, защото нямаше къде да я сложат в малкото помещение. През студените месеци влюбените се отопляват с печка на дърва, които Цецо мъкнеше от двора.

Явно и тази зима е така. Не е ясно защо влюбените все още не са се преместили в по-просторна квартира, както си обещаха, когато спечелиха „Един за друг“ и голямата награда.