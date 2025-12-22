Нов тренд: Шоколадовият пудел е хит сред звездите! Струва 8 бона (СНИМКИ)

Шоколадовите пудели са трендът при домашните любимци през 2025 г. сред звездите, забеляза „България Днес".

Кафявите четириноги завладяха сърцата на куп родни знаменитости и превзеха домовете им. Както винаги, модата тръгва от Запад, където световноизвестни изпълнители като Кейти Пери и Лейди Гага се похвалиха с къдрави мъничета с шоколадова козина (повече за породата в карето б.а.).

У нас сред най-големите фенове на кафявия пудел са ергенът Мартин Николов-Елвиса и любимата му Йоана. И двамата имат по един къдрав кафяв приятел. Когато се събират след любовното риалити, и четириногите Диор и Елви заживяват заедно.

„Страшни сладури са", казва бизнесменът за пуделите, без да уточнява кой ги води на разходка. Докато се отърсва от емоциите от предаването, той взима своя Диор със себе си дори на ресторант. Йоана също се пуска с Елви от заведение.

С кафяв пудел се хвали и Димитър Бербатов. Той също позира с модерния си любимец пред камерата, докато размишлява каква закуска да си направи. Накрая двамата си щракват едно селфи.

В звезда пред обективите се превръща и шоколадовият любимец на Александър Кадиев - Кайра. Кученцето е снимано на корица на списание в прегръдките на любимата на водещия моделката Ивелина Чоева. Двойката реши да увеличи семейството си с нов член. Кучето се оказа порода кавапул - смесица между пудел и шпаньол. В едно от видеата на Сашо е запечатана привързаността на Кайра към него - ближе го с език.

Милувки от четириногия си любимец получава и попфолк дивата Анелия. Докато преглежда ежедневните си ангажименти у дома, компания й прави кафявата Белла. Гласовитата заралийка често се чуди дали да не вземе кучето си за асистент покрай многобройните участия.

Любовта на последователите събира кафявият пудел на миската Теодора Мудева - Тоти. Тя разказва на феновете си къде го води на процедури, с какво го храни и с какъв шампоан го къпе. Признава, че го е кръстила на себе си. „Много импулсивно го взех, изобщо не знаех, че породата е вайръл, че има такъв голям бум на пудели. Нямах намерение да си взимам куче изобщо. Още живеех в сестра ми, прибрах ce и нейният съпруг й беше взел такова кученце като изненада. От момента, в който го видях, реших, че и аз искам същото", разказва Мудева.

Тя е проучила, че някои стопани мажат цветните си пудели с паста от сьомга, но все още не пробвала. Иначе цените на кафявите пудели и техните производни варира между 3 и 8 хиляди лева. Избирани са заради своята уникалност и фотогеничност. Козината им е хипоалергенна, пада по-малко и е по-лесна за поддръжка.